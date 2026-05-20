Maggio come luglio, picchi di 30 gradi con l’Anticiclone Africano: sembrerà piena estate

Meteo – Il famigerato Anticiclone Africano sta per fare ingresso nel nostro paese regalando un vero e proprio anticipo d’estate già a partire dalla metà di questa settimana: anche a Napoli e in Campania le temperature aumenteranno gradualmente, dando il via al primo caldo della stagione.

Meteo Anticiclone Africano, caldo a Napoli e Campania: quando

Stando alle previsioni de Il Meteo, nei prossimi giorni sembrerà già piena estate. In particolare, da giovedì 21 maggio, l’Anticiclone Africano, dalle zone desertiche di Marocco e Algeria, raggiungerà l’Europa e il Mediterraneo, influenzando il clima da Nord a Sud.

L’avanzata dell’alta pressione si legherà al passaggio di aria calda di matrice subtropicale che favorirà, oltre ad una diffusa stabilità atmosferica con tanto sole, anche una vera e propria impennata delle temperature per tutta la seconda parte della settimana.

Alcune zone, tra regioni tirreniche e isole maggiori, godranno di temperature letteralmente estive, oscillanti tra i 26 e i 28 gradi, fino a raggiungere anche picchi di 30 gradi durante le ore pomeridiane. Un impulso bollente proveniente direttamente dal Nord Africa che “scalderà” il Mediterraneo e buona parte dell’Europa.

Si tratterebbe di una nuova fase climatica piuttosto lunga, pronta ad accompagnarci almeno per tutta la parte conclusiva del mese di maggio. La fase clou di questa prima ondata di calore si avrà proprio tra il weekend e l’inizio della settimana successiva con valori che potrebbero superare anche i 32/33 gradi.

Vista la distanza temporale, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.