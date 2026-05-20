Crolla la Vela Rossa di Scampia, boato e panico: gli sfollati stanno rientrando a casa

Sarebbe rientrata la situazione di allerta generata dal crollo della Vela Rossa di Scampia, avvenuto nella serata di ieri: le famiglie evacuate per precauzione avrebbero fatto ritorno nelle loro abitazioni.

Crollo Vela Rossa di Scampia:l’aggiornamento

La Vela, in fase di abbattimento, sarebbe precipitata improvvisamente, causando un forte boato, spingendo inizialmente i residenti a scambiare il crollo con un forte terremoto. Per fortuna, il rudere era disabitato dunque al suo interno non si trovavano persone. Soltanto per motivi di sicurezza 47 nuclei familiari delle palazzine adiacenti sarebbero stati sgomberati.

“Stanno progressivamente facendo ritorno nelle proprie abitazioni i cittadini di Scampia appartenenti ai 47 nuclei familiari sgomberati ieri in via precauzionale a seguito del crollo verificatosi alla Vela Rossa. Al momento restano temporaneamente fuori casa alcune persone residenti nella sola scala F, per un totale di 49 persone di cui 31 adulti e 18 ragazzi. Una parte dei cittadini era stata allontanata per l’assenza della fornitura di energia elettrica determinata dal danneggiamento della cabina elettrica a servizio dell’area ed è potuta quindi rientrare al ripristino della fornitura. Altri, invece, per l’impossibilità di accedere in sicurezza alle abitazioni a causa delle macerie che ingombravano l’ingresso del fabbricato” – ha dichiarato Fiorella Zabatta, assessora alla Protezione Civile della Regione Campania.

I volontari della Protezione Civile avrebbero assistito gli sfollati per tutta la notte attraverso le forniture di gazebi, tavole, sedie, coperte e acqua potabile. La situazione continua ad essere monitorata costantemente.