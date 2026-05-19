Sagra della Melanzana nel Napoletano, tra primi e parmigiane: 3 giorni a ingresso gratis

Dal 26 al 28 giugno 2026 a Marigliano, in provincia di Napoli, torna la Sagra della Melanzana, l’evento dedicato all’ortaggio più amato della cucina partenopea che si terrà presso il Parco Busiello, in via Vignariello. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Sagra della Melanzana a Marigliano: 3 giorni a ingresso gratis

La storica manifestazione, giunta alla sua diciassettesima edizione, darà il via a tre giornate di festa da trascorrere all’insegna del buon cibo e del divertimento, assaporando le specialità della gastronomia napoletana, in un’atmosfera di gioia e intrattenimento.

Anche quest’anno gli ospiti potranno aggirarsi tra i vari stand e degustare le più svariate pietanze a base di melanzana tra primi, panini, contorni tipici e le immancabili parmigiane bianche e rosse. Non mancheranno altre prelibatezze, angolo dolci e bibite.

Il tutto in un’atmosfera di intrattenimento tra musica e spettacoli dal vivo. Al momento non sono stati ancora resi noti il programma ufficiale delle esibizioni né il menù completo. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti sulle pagine social degli organizzatori.

“Il Circolo Ricreativo Culturale Miuli di Marigliano ha ufficialmente avviato i preparativi per una manifestazione ormai storica per la comunità di Marigliano e non solo! La nostra Sagra è senza dubbio tra le più attese ed apprezzate del territorio, ed è per questo che tutti i membri del comitato ogni anno ci mettono il massimo impegno per garantire cibo eccezionale, servizio impeccabile e divertimento assicurato per grandi e piccoli” – si legge nella nota diffusa.

“Dunque, non ci resta che aspettarvi nel nostro fantastico parco! Restate aggiornati per conoscere tutte le novità di quest’anno, un fantastico menù da degustare tutto, e fantastici ospiti tra musica e divertimento“.