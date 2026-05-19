A Napoli apre la mostra Inferno: spettacolare viaggio immersivo nel capolavoro di Dante

Dal 23 maggio 2026 al Palaeden dell’Edenlandia, il celebre parco divertimenti di Napoli, arriva Dante Inferno, la mostra immersiva dedicata al capolavoro di Dante Alighieri.

Meraviglia a Napoli, c’è Dante Inferno: la mostra immersiva

Una innovativa e tecnologica esposizione che consentirà ai visitatori di effettuare un vero e proprio viaggio immersivo nell’Inferno della Divina Commedia. Grazie a linguaggi innovativi e tecnologie del Metaverso si avrà l’impressione di aggirarsi tra i gironi infernali di uno dei più grandi capolavori della letteratura italiana.

Dante Inferno è, infatti, un percorso mozzafiato tra i misteri del “viaggio” più celebre della letteratura. Un percorso emozionale e multisensoriale che conduce il visitatore attraverso i gironi danteschi, tra scenografie monumentali, ambientazioni suggestive, installazioni digitali e tecnologie immersive di ultima generazione.

A guidare l’esperienza è la straordinaria voce di Luca Ward, tra le più iconiche del panorama italiano, che accompagna il pubblico nel viaggio tra dannati, miti e simboli eterni, rendendo il percorso ancora più potente e coinvolgente.

Cultura, innovazione e spettacolarità si fondono in un’esperienza adatta a studenti, famiglie e appassionati, capace di trasformare il capolavoro di Dante in un viaggio contemporaneo, immersivo e memorabile.

Il progetto multisensoriale è ideato da Wiplab, diretto da Roberto Panté e Cesare Pistilli. La voce narrante dell’intera esposizione è di Luca Ward. L’appuntamento è all’interno della struttura Palaeden del parco divertimenti Edenlandia.

La mostra sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 20:00, sabato e domenica dalle 9:00 a mezzanotte. Di seguito il costo dei biglietti:

Ingresso intero 20 euro;

Ingresso famiglia (2 adulti + 2 bambini da 8 a 16 anni) 50 euro;

Ridotto under 14/over 65 15 euro;

Ridotto Carte Cultura 15 euro;

Disabili 15 euro (un accompagnatore adulto non paga).

L’ingresso è vietato ai bambini sotto gli 8 anni. All’ingresso bisogna dimostrare di essere in possesso dei requisiti che danno diritto alla tariffa ridotta acquistata. Se non si possiedono i requisiti per la riduzione non sarà possibile pagare l’integrazione ma dovrà essere acquistato il biglietto intero.