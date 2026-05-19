Elezioni a Ercolano 2026, la guida al voto: lista dei candidati, voto disgiunto, ballottaggi e info utili

Fra pochi giorni si voterà in molti comuni italiani, anche a Ercolano, e per questo motivo Vesuvio Live propone ai suoi lettori una guida al voto. Si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio, il mese successivo, nei giorni di domenica 7 giugno e lunedì 8 giugno. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 24 maggio e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 25 maggio 2026.

Breve guida al voto dei candidati sindaco e consiglieri a Ercolano

Essendo Ercolano comune al di sopra dei 15mila abitanti, l’elettore può votare secondo due modalità. La prima consiste nel votare per il candidato sindaco e per una delle liste ad esso collegato, tracciando una croce o un segno sul simbolo di una delle liste che lo sostengono; la seconda prevede che l’elettore possa votare anche il candidato alla carica di sindaco, non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul rettangolo che contiene il suo nome.

È consentito il voto disgiunto, attraverso due croci: una su una lista e una su un candidato sindaco non alleati. È inoltre previsto il turno di ballottaggio, nell’eventualità in cui nessuno dei candidati raggiunga il 50%+1 dei voti al primo turno. Infine, ciascun elettore può aggiungere una o due preferenze per il consiglio comunale: ove le preferenze fossero due, le preferenze dovranno essere di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.

La scheda che sarà consegnata all’elettore è di colore azzurro. Chiaramente per votare l’occorrente è la propria tessera elettorale e il proprio documento d’identità (valgono allo stesso modo passaporto o patente di guida). Nel caso in cui non si possedesse più il documento è necessario richiederne uno nuovo presso gli uffici competenti. Nel caso, invece, di smarrimento, deterioramento, furto o esaurimento degli spazi a disposizione della propria tessera elettorale bisogna richiederne una nuova presso l’ufficio elettorale del proprio Comune (che solitamente prevedono aperture straordinarie in vista delle elezioni).

Guida al voto: errori da evitare e cosa fare in caso

Si può chiedere una scheda se si sbaglia?

Se si commette, involontariamente, un errore sulla propria scheda elettorale, è possibile richiederne una nuova al presidente di seggio, con annullamento della precedente.

Si può scrivere sulla scheda?

No, sulla scheda non si devono aggiungere scritte, firme o simboli se non quelle necessarie per il voto. Qualsiasi elemento che renda riconoscibile la scheda la rende automaticamente nulla. Si ricorda, che è necessario adoperare unicamente la matita copiativa fornita dal seggio, che poi dovrà essere riconsegnata. L’uso di una biro o una matita personale può rendere la scheda nulla.

La scheda può essere rifiutata?

Sì, è possibile rifiutare la scheda prima di entrare in cabina elettorale, ma in quel caso si viene registrati come votanti e il rifiuto viene verbalizzato. Questa azione, dunque, contribuisce comunque ad aumentare il numero di persone votanti e viene compiuta se non ci si sente rappresentati dai candidati.

Il telefono si può usare all’interno del seggio?

No, è vietato entrare in cabina elettorale con il cellulare o altri dispositivi in grado di fotografare o registrare immagini. I dispositivi devono essere consegnati ai membri del seggio prima di votare. È vietato fotografare o filmare la scheda elettorale. Scattare una foto può comportare sanzioni anche penali.

Si possono portare animali al seggio?

Il presidente di seggio ha la facoltà di limitarne l’accesso se ritiene che la presenza di un animale possa disturbare le operazioni di voto, creare pericoli o causare reazioni allergiche. Fanno eccezione i cani guida per persone non vedenti o altri animali di assistenza, che sono sempre ammessi. In linea generale, non esistono divieti espliciti.

Posso essere accompagnato all’interno della cabina da un’altra persona?

Non è consentito essere accompagnati in cabina, a eccezione di chi ha una disabilità che impedisce il voto in autonomia; è necessaria comunque un’autorizzazione da parte del presidente del seggio.

Lista candidati completa

CANDIDATO SINDACO GARZIA

AVANTI!

Bibiano Ciro Buonomo Antonio Cipolletti Ciro Marco detto Ciro Cozzolino Cira detta Cira D’Ardia Rita D’Agostino Rossella detta Rossella Del Prete Domenico Dorio Emilia detta Emiliana Fiengo Andrea Formisano Carlo Iacomino Aniello detto Nello Montella Roberta Oliva Filippa Palermo Francesco Panariello Vincenzo detto Enzo Pati Carlo Piccolo Rosita Simeone Michele Borriello Gianluca Fabiano Antonio

AVS

Ioffredo Stefano Acampora Francesco Calcagno Giuseppina Caso Federica Conte Sirio Cozzolino Assunta Fiango Luigo Formisano Cira Guarracino Emilia Izzo Alfredo Lara Anna Mantrelini Annalisa Nocerino Giovanni Battista Sannino Luca Velotti Tatiana Vilardi Marianna Vitiello Pasquale detto Lino

CASA RIFORMISTA

Abbruzzese Gennaro Acunzo Ciro Camporeale Alessandro Cascone Mariarca detta Mariarca Consolato Gabriella Rita D’Ambrosio Tommaso de Felice Veronica Farella Simona Formicola Andrea, detto Andrea Formisano Antonio Iengo Angelin Magliocca Giuseppe Maione Francesco Montariello Mariarca Naddeo Gerardo Novi Annalisa Oliviero Anna Maria Polito Mariarca Prillo Maria Grazia Sannino Pasquale Simeone Luigi Solaro Teresa Valletti Giuseppe Zavota Francesco

MOVIMENTO CINQUE STELLE

Fiorito Angelo Tommaso, detto Angelo Nocerino Giuseppe, detto Peppe Conte Carmela, detta Lina Migliaccio Rodolfo, detto Rodolfo Sannino Annunziata, detta Nunzia Oliviero Luigi Pironti Michele Fabiana Desiderio Annunziata Raffaele, detto Lello Di Domenico Felice Di Fiore Liliana Riccio Rosario Cuciniello Vincenzo Di Noia Alessia Poli Cira Cipio Giuseppe Pignalosa Pasquale De Caprio Federico Maria Fontanarosa Emmanela, detta Manu Magliulo Gelsomina Maria, detta Gegge Cilvani Ferdinando, detto Salvatore Cefariello Giorgio Finamore Laura

PARTITO DEMOCRATICO

Acampora Annalisa Bove Fabio Cozzolino Marco Cristadoro Salvatore Di Maio Chiara Focone Gianfranco Giuliano Anna detta Anna Iodice Naomi Liberti Giuseppina detta Pina Lopez Arturo Maddaloni Michele detto Michele Oliviero Gennaro detto Maurizio Prisco Francesco Raia Annamaria Raia Rachele Rametti Giuseppe Riccio Assunta detta Assia Sannino Annunziata Scarcella Loredana Scognamiglio Nunzia detta Nancy Saulino Carmelinaa detta Carmela Tagliamonte Giovanni Ummaro Vincenzo detto Enzo Vitiello Pasquale detto Lino

PER ERCOLANO

Ammendola Adriana Bittonese Francesca Capasso Marco Ciardi Salvatore, detto Sasy de Vito Domenico, detto Mimmo D’Orsi Martina Ferreri Giovanni Foddis Vanessa Gaglione Immacolata, detta Imma Iacomino Luisa Rosaria, detta Luisa Imperato Francesco, detto Francesco Imperato Rosalia, detta Rosalia Izzo Maria Cira, detta Mariolina Lasala Francesco Mennella Giovanni Mirolla Gennaro Piccolo Pasquale Simeone Michele Terracciano Giovanna Zambrano Francesco, detto Zambry Zirpoli Maria Rosaria, detta Miriam Noviello Teresa Torre Giovanni Miale Luca

PROGETTO CIVICO ITALIA

Cataletti Anna Ciotola Cecilia Cozzolino Salvatore D’Agostino Enrico D’Orta Vincenzo Daniele Annarita De Gaetano Vincenzo De Luca Giuseppe Di Benedetto Teresa Formisano Colomba Gargiulo Enrico Imperato Luigi Marfe’ Miriam Mirra Maria Concetta Nocera Valeria Parentato Raffaele Ruggiero Emanuele Sannino Giuseppe Scognamiglio Antonio (detto Nino) Scudo Emanuele Sigillo Omar Spina Elisa Stefanino Raffaele Tarallo Simone

SI RIPARTE DA HERCULANUEM

Petrulo Raffaele Acunzo Anna Alario Armando Amabiletto Ciro Amadoro Ciro Ardito Maria Bianco Teresa Borrelli Ciro Cozzolino Francesco Cuomo Barbara De Crescenzo Cira De Luca Picione Assunta Di Palma Santa Falasconi Claudio Guida Carlo Lemma Carmela Palomba Chiarastella Persano Angelina Ruggiero Antonio Saviato Giovanna Silvestri Danilo Giosuè

CANDIDATO SINDACO SABBARESE

ANGOLO CIVICO

Arpetta Salvatore Buonaiuto Roberto Cali’ Giuseppe Carotenuto Guido Contursi Ivan Cotena Miriana Cripta Rosario D’ambrosio Miriam De Luca Giuseppe Di Fiore Valentina Falco Simona Froncillo Fabio Gaudino Pasquale Mancino Salvatore Marchesano Ivana Perasole Agostino Sannino Claudio Sannino Gaetano Scarcelli Chiara Scognamiglio Emma Scognamiglio Salvatore Sorriso Nunzia

CON SABBARESE SINDACO

Ascione Elisabetta Ascione Rafafele Borrielo Federico Castellano Maria Cioffi Annalisa Corso Clemente Cozzolino Rosa D’Antonio Alessio De Gaetano Lucia Di Costanzo Mariarca Di Dato Paolina Formisano Alberto Lara Angela Nenna Gaetano Raia Cira Ruggiero Roberta Russo Salvatore Sannino Alessandro Sannino Giorgio Scognamiglio Alessio Scognamiglio Otello

ERCOLANO IN AZIONE

Aurola Roberto Baldari Bernardo Campi Anna Cefariello Concetta Cosentino Luigi Cozzolino Domenico Di Costanzo Aniello Di Dato Mariapia Di Luca Marcella Iacomino Anna Mannilli Ciro Marzigno Annalisa Nenna Michela Noviello Alexia Panarino Vittoria Riccio Ciro Sannino Domenico Santoro Ciro Scognamiglio Cristina Scudo Filomena Valle Noemi Varriale Luigi Vollaro Eleonora Zeno Luca

CANDIDATO SINDACO ABETE

FORZA ITALIA

Vitale Alberto Cefariello Luisa Chioccola Anna Maria Cozzolino Vincenzo Di Dato Giacomo Formisano Armando Gaglione Vincenzo Infante Michele Madonna Rita Marotta Giacomo Mascia Dario Oliviero Anna Oliviero Mario Petrucci Marina Scognamiglio Annunziata Spizzuoco Alfonso Veneruso Katia

CANDIDATO SINDACO FIENGO

UNIONE DI CENTRO

Ascione Ciro Capano Vincenzo Casapulla Antonio Imperato Ciro Izzini Leopoldo Montini Luca Naddeo Immacolata Nocerino Aniello Pacifico Karmen Papa Lucio Paradiso Antonello Portolano Luisa Romano Ciro Scognamiglio Aniello Borrelli Francesco Nardaggio Alessandro Imperato Mariassunta Gargiulo Mariarosaria Nogaretto Alessia Di Palma Maria Scognamiglio Antonietta Acampora Pasqualino Marrazzo Alessia Pia Di Donna Teresa

NOI MODERATI

Marino Anna Sannino Salvatore Russo Luisa Russo Giovanni Bagnale Paolo Di Dato Consiglia Cascone Maria Tranzillo Carmine Iacomino Elisabetta Madonna Luigi Cefariello Michelina Calore Giuseppe Sagristano Antonietta Cozzolino Rosa D’Ardia Annalaura Cozzolino Michele Cozzolino Assunta Dentale Chiara Oliviero Carlo Onorato Umberto Alberino Giovanna Ascione Espedito Langella Federica Iengo Luisa

LEGA

Cantalamessa Giuseppe Plebe Franco Sarno Rosa Cozzolino Liberata Vable Pasquale Finamore Salvatore Bellezza Antonella Boiano Emanuela Russo Teresa Esposito Annunziata Lara Pasquale Giallo Maria Francesca Polino Vincenzo Noceroni Marinella Alberobello Ciro Schiava Daniele Calcagno Mariarca Acanfora Carlo Borrelli Giovanni Iovino Mario Piccolo Salvatore Di Giovanni Diego

CANDIDATO SINDACO SCHIFONE

FRATELLI D’ITALIA

Acampora Andrea Bucci Francesco Antonio Cozzolino Giovanni Cozzolino Luigi D’Ambrosio Giovanni De Felice Fabiana Dell’Aquila Rosaria Di Dato Carla Ferrara Giuseppina Fiengo Vincenzo Leone Liberato Minervini Maria Morelli Fabiana Antonia Napoletano Aniello Panariello Domenico Paolillo Elisabetta Pasquarella Fabio Penniello Antonio Rinaldi Mariarosaria Sannino Nicol Sara Scarano Ciro Scognamiglio Carmela Vaiano Giovanna Vanore Antonio

ERCOLANO FUTURA

Auricchio Ciro Ascione Miriana Barisciano Giuseppina Carbone Clara Cozzolino Pasquale Cozzolino Stefania De Crescenzo Leopoldo De Rosa Gennaro Gallo Rosario Giangola Siria Giorno Luigi Iodice Cira Labriola Giuseppe Madonna Nunzio Pia Maria Alessia Maffei Vincenzo Marchetiello Valentina Palumbo Ciro Piccolo Ciro Russo Luca Sannino Federico Sannino Paola Scognamiglio Antonio detto Barbone Stingo Fabio

CAMBIA ERCOLANO

D’Addona Ivana detta Ivana Adamo Cleto Argento Vincenzina detta Enza Arrichiello Angelo Borrelli Giorgio Di Grezia Ermelinda detta Linda Di Napoli Giulia Facciolli Alessio Galano Carmine Guarnaccia Daniele Iacullo Salvatore Maisto Giovanni Mangani Giorgia Ragone Gennaro Romano Carlo Sannino Lucia Scognamiglio Sofia Stuppia Valerio Taurasi Teresa Tuccillo Arianna Veneruso Davide Veneruso Marco Veneruso Rosa