Santa Maria la Bruna in festa tra fede, risate e legalità con i “Ditelo Voi” e Catello Maresca

A Torre del Greco, la Parrocchia di Santa Maria la Bruna si prepara a vivere uno dei momenti più intensi e attesi dell’anno.

Con l’inizio ufficiale dei festeggiamenti dedicati alla “Mamma Bruna”, il quartiere si veste di fede, tradizione e partecipazione, trasformandosi in un luogo dove spiritualità e impegno civile si incontrano in un unico grande abbraccio comunitario.



Fede e convivialità si fondono nelle giornate dedicate alla Madonna Bruna

Il programma religioso, inaugurato domenica 17 maggio con la celebrazione dell’Ascensione del Signore, accompagnerà i fedeli fino a lunedì 25 maggio, giorno della Solennità di Maria Madre della Chiesa.

Tra gli appuntamenti più suggestivi spiccano la tradizionale discesa del quadro della Madonna, le processioni lungo Via Nazionale e i momenti di preghiera comunitaria che ogni sera uniranno famiglie, giovani e anziani in un’atmosfera di raccoglimento e speranza.

Accanto ai riti religiosi, la “Festa della Madonna Bruna 2026” offrirà anche occasioni di gioia e convivialità: spettacoli musicali, il talento show parrocchiale e la storica sagra animeranno le serate, regalando al quartiere momenti di festa e serenità condivisa.

La comunità di Santa Maria la Bruna unisce fede e impegno sociale

Tra gli eventi più significativi del programma emerge l’appuntamento previsto per mercoledì 20 maggio presso la tendostruttura parrocchiale, dove saranno inaugurati “L’Albero della Pace” e la “Panchina della Legalità”.

Segni concreti destinati a lasciare un messaggio profondo alle nuove generazioni: educare al rispetto delle regole, alla convivenza civile e alla costruzione di una società fondata sulla pace e responsabilità collettiva.

Un’occasione di dialogo tra Chiesa, istituzioni e mondo giovanile nel segno della legalità.

Momento centrale della giornata sarà l’incontro con il Dott. Catello Maresca, già magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.

Nel corso dell’evento verrà presentato il libro “Il genio di Giovanni Falcone”, dedicato all’eredità morale e professionale del giudice Falcone, esempio eterno di coraggio e giustizia.

L’incontro, moderato da Salvatore Perillo, vedrà la partecipazione del Sindaco Luigi Mennella, della Consigliera Regionale Loredana Raia e rappresentanti del Forum dei Giovani, confermando la forte collaborazione tra Chiesa, istituzioni e mondo giovanile.

Un messaggio condiviso di crescita e consapevolezza tra fede, memoria e legalità

La Parrocchia di Santa Maria la Bruna dimostra ancora una volta di voler essere non soltanto luogo di culto, ma anche presidio di valori, memoria e coscienza civile.

Unire i festeggiamenti patronali a un momento di riflessione sulla legalità significa lanciare un messaggio forte alla città: costruire il futuro partendo dalla cultura del rispetto e dall’impegno concreto verso le nuove generazioni.