I ragazzi dell’Ercolanese under 11 ce l’hanno fatta. Hanno battuto i record vincendo e portando un titolo regionale giovanile a Ercolano per la prima volta. Il team di 2011, formati dal Direttore Tecnico Marco Attanasio e dal Mister Luigi Froncillo, ha affrontato una stagione eccezionale, battendo nei Play-Off l’Academy Juve Stabia di Roberto Belsito e nella finale l’Internapoli.

I Risultati dei ragazzi dell’Ercolanese under 11

Su 27 partite stagionali non hanno mai perso, bensì hanno collezionato 22 vittorie e 5 pareggi, realizzando ben 89 gol e subendone unicamente 17.

Un risultato straordinario se si considera che il team è al suo quarto anno di attività e al secondo solamente nei Campionati Regionali. Ma non ci si ferma mai. I prossimi obiettivi per il settore giovanile secondo il Direttore Tecnico Marco Attanasio sono riuscire a fare di questi ragazzi dei professionisti e “far si che Ercolano diventi una realtà consolidata del calcio giovanile campano”.

Un settore giovanile in ascesa

La prova del nove di questa volontà sono i risultati che sta ottenendo il settore giovanile.

Anche l’under 17 elité regionale, guidati dal Mister Isidoro Izzo, ha conseguito ottimi risultati, risultando sconfitta unicamente ai calci di rigore nei Play-Off, ma ancora in corsa per vincere la Coppa Campania. L’under 13, guidati dal Mister Salvatore Massa, ha invece conseguito il prestigioso premio di Castel di Sangro e si trova in semifinale nel campionato provinciale under 14 FGC, addirittura sotto età. Ai campi Marianna, dove si allenano i ragazzi, vanno infine ricordati gli ottimi risultati della scuola calcio, coordinata dal professore Nicola Celotto.

Ercolano, nota nel mondo per il suo patrimonio archeologico e spesso associata alle difficoltà del territorio campano, si scopre anche esempio del calcio giovanile regionale. Un titolo che va oltre il campo ed è la dimostrazione che investire sui giovani, anche e soprattutto in contesti dove non è scontato farlo, produce risultati concreti.