Picchiava e insultava bimbi di 6 anni durante le lezioni: maestra sospesa nel Napoletano

Sarebbe stata sospesa dal servizio una maestra accusata di aver picchiato e maltrattato gli alunni di una prima classe elementare all’interno di una scuola di Sant’Antimo, nel Napoletano.

Picchiava i bambini, sospesa maestra di Sant’Antimo

L’insegnante sarebbe stata sospesa dall’incarico per 12 mesi e, per la stessa durata, non potrà prendere servizio in nessun tipo di istituto. A deciderlo è la Procura di Napoli Nord, sulla base di quanto emerso dalle indagini condotte dal commissariato di Frattamaggiore.

Le violenze sarebbero state documentate non solo attraverso il racconto degli allievi e delle mamme ma anche grazie all’utilizzo di telecamere di videosorveglianza installate in classe. Le indagini hanno preso il via a seguito della denuncia dei genitori di una bambina.

L’insegnante sarebbe gravemente indiziata di maltrattamenti e percosse ai danni dei suoi allievi, bambini di 6/7 anni. Durante le ore scolastiche avrebbe assunto comportamenti vessatori e violenti, picchiando i bambini, insultandoli, offendendoli e minacciandoli. Sarebbero stati anche documentati insulti razzisti.

La donna è stata sottoposta ad una ordinanza della misura cautelare interdittiva, emessa dal gip di Napoli Nord.