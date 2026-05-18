Arriva la Festa del Limone della Costiera tra primi, sorbetti, liquori e dolci: ingresso gratis

Dal 10 al 12 luglio 2026 torna la Festa del Limone a Dragonea, la più popolosa frazione di Vietri sul Mare. Svelate le date dell’evento, organizzato dall’Associazione Transboneia, dedicato al celebre agrume della Costiera Amalfitana. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Festa del Limone 2026: 3 giorni di sapori a Vietri sul Mare

La Festa del Limone regalerà a cittadini, visitatori e turisti ben tre giornate di gusto da trascorrere nella suggestiva e panoramica frazione vietrese, tra le fronde del limoneto, con il profumo del mare, la meraviglia del tramonto e un menù speciale a base di limone.

I limoni della Costiera Amalfitana sono noti per il loro sapore unico, la loro grandezza e il profumo intenso che emanano, rappresentando una delle eccellenze gastronomiche dell’intera Regione Campania, La manifestazione punta ancora una volta a celebrarne il sapore inaugurando un percorso di prelibatezze locali.

I partecipanti, nel corso della kermesse, potranno assaporare le più svariate specialità a base di limone tra antipasti, sfizi, primi, secondi e gli immancabili dolci. Imperdibili anche il sorbetto e il liquore artigianale, oltre alla delizia al limone.

Ogni serata sarà allietata da spettacoli e musica dal vivo. Al momento non è stato reso ancora noto il programma d’intrattenimento né il menù completo della sagra. Molto probabilmente, come negli anni precedenti, sarà attivato il servizio bus per consentire ai visitatori di parcheggiare l’auto in località San Vincenzo per poi raggiungere la location a bordo del mezzo pubblico.



