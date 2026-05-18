Notte Europea dei Musei, le meraviglie della Campania aprono di sera: ingresso a 1 euro

Sabato 23 maggio 2026 torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura francese e patrocinata dall’UNESCO, dal Consiglio d’Europa e dall’ICOM, che prevede l’apertura serale dei principali luoghi della cultura statale al costo simbolico di 1 euro, con tante meraviglie da visitare nella suggestiva atmosfera notturna anche a Napoli e in Campania.

Notte Europea dei Musei 2026 in Campania: ingresso a 1 euro

Si tratta di un evento che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del patrimonio e dell’identità culturale nazionale ed europea. Le aperture straordinarie, con ingresso ad 1 euro (eccetto le gratuità previste per legge) saranno arricchite da eventi e iniziative organizzati in collaborazione con enti e associazioni, per far conoscere le attività degli Istituti e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale in un’atmosfera particolarmente suggestiva.

Di seguito l’elenco dei siti che hanno aderito all’iniziativa:

Teatro Romano di Benevento, Benevento;

Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Allifae, Alife, Caserta;

Museo Archeologico Nazionale di Teanum Sidicinum, Teano, Caserta;

Parco Archeologico di Ercolano, Ercolano, Napoli;

Villa Campolieto, Ercolano, Napoli;

Siti della Grande Pompei -Parco Archeologico di Pompei.

L’elenco è in continuo aggiornamento.

Per la serata del 23 maggio, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, il Parco Archeologico di Pompei propone un programma ricco che intreccia visita guidata alle collezioni, narrazione mitologica, poesia contemporanea e attività didattiche, coinvolgendo attivamente le scuole del territorio nell’ambito del Patto locale per la lettura della città di Ercolano e della campagna nazionale Il Maggio dei Libri, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del MiC.