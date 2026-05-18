Donne trovate morte nel Napoletano, si indaga per duplice omicidio: fermato un uomo

Sarebbe stato fermato un uomo con l’accusa di duplice omicidio a seguito del ritrovamento dei corpi di due donne morte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli.

Ipotesi duplice omicidio a Pollena Trocchia: due donne morte

I cadaveri sarebbero stati rinvenuti in viale Italia questa notte, poco prima dell’una, sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sul posto sono giunti i carabinieri di Torre del Greco e i militari di Cercola per dare il via alle indagini.

Al momento le vittime non sono state ancora identificate ma è probabile si tratti di due donne straniere, forse prostitute, decedute a poca distanza l’una dall’altra. Al momento nessuna ipotesi è esclusa ma pare improbabile la pista del suicidio.

Più probabile è, invece, l’eventualità di un duplice omicidio, forse consumato in due momenti diversi ma comunque ravvicinati. Le donne, stando alle prime informazioni emerse, sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore.

Sul luogo del ritrovamento dei corpi è intervenuta anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Le indagini sono coordinate dalla Procua di Nola ed hanno portato, già nella notte, al fermo di un sospettato.

Si tratta di un uomo, forse cliente delle vittime, che è stato portato in caserma a seguito della scoperta dei cadaveri. Sarebbero stati ascoltati anche alcuni testimoni che avrebbero riferito di aver visto alcune persone raggiungere la struttura abbandonata per consumare sostanze stupefacenti.