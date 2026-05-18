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ULTIM’ORA/ Tragica scoperta nel Napoletano: ritrovati i corpi di 2 donne morte

Mag 18, 2026 - Veronica Ronza

Carabinieri. Immagine di repertorio

Tragico ritrovamento questa notte in un cantiere edile di Pollena Trocchia, nel Napoletano, dove sono stati rinvenuti i corpi di due donne morte.

Pollena Trocchia: ritrovati i corpi di due donne morte

Il ritrovamento si è verificato poco prima dell’una in viale Italia. Sul posto sono giunti i carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco, la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo di Torre Annunziata e i militari di Cercola per dare il via alle indagini che ricostruiranno con esattezza la dinamica della vicenda.

I cadaveri, stando a quanto rende noto l’Ansa, erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. Le vittime non sono state ancora identificate ma si tratta sicuramente di due donne. Gli inquirenti stanno valutando tutte le possibili piste e al momento non si esclude nessuna ipotesi.

Potrebbero essere precipitate da due piani diversi del palazzo. Sembra però improbabile l’eventualità di un suicidio. Saranno le indagini a fornire un quadro chiaro della situazione, oltre alle generalità delle vittime.

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cadaverePollena Trocchia
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre