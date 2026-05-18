Napoli ovunque nel mondo: il finale all’Eurovision del tifoso bulgaro con la maglia azzurra

Sal Da Vinci non ha vinto ma Napoli si è imposta ugualmente come grande protagonista di questa ultima edizione dell’Eurovision Song Contest: tra le immagini della città diffuse in tutto il mondo, gli artisti in gara pazzi di Per sempre sì e le standing ovation del pubblico, la finale si è conclusa con l’inquadratura di un supporter bulgaro con la maglia del Napoli.

Eurovision, Napoli ovunque nel mondo: finale con maglia azzurra

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, anche la partecipazione di Sal Da Vinci alla celebre kermesse musicale internazionale si è rivelata un successo. Il suo brano è entrato nel cuore degli spettatori e persino dei cantanti in gara, rivelandosi come uno dei più ascoltati del momento anche oltre i confini nazionali.

L’artista ha colto ancora una volta l’occasione per omaggiare la sua città, descrivendone le bellezze, mostrandosi con il mare e il Vesuvio alle spalle durante la presentazione, tramandando la meraviglia della lingua napoletana. Anche durante l’assegnazione dei punti da parte dei vari paesi in gara, l’Italia ha preso parte al collegamento direttamente da Napoli, mostrando ancora una volta l’incanto della nostra terra.

Sal si è posizionato nella Top 5, raggiungendo dunque un grande risultato. A trionfare è stata la Bulgaria, con Dara, ma proprio subito dopo la proclamazione Napoli ha dominato nuovamente la scena. Uno spettatore, sventolando uno striscione della Bulgaria, ha messo per un attimo da parte l’esultanza per la vittoria dell’artista per dare spazio alla sua fede calcistica.

Indicando la maglia azzurra, e in particolare lo stemma della SSC Napoli, ha voluto manifestare il suo amore per la squadra partenopea, scatenando anche la reazione gioiosa degli altri spettatori. Un dettaglio che non è passato inosservato ai tanti tifosi napoletani che quest’anno hanno seguito la finale con entusiasmo per supportare Sal.