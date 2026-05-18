Festa dei Quattro Altari, apertura con le scuole al Mac3: grande evento sabato 23 maggio

Saranno ancora una volta gli studenti delle scuole cittadine ad aprire simbolicamente il cammino verso la Festa dei Quattro Altari 2026.

Dopo il rilancio della storica manifestazione voluto nel 2024 dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, torna infatti “Aspettando la festa dei quattro altari”, appuntamento in programma sabato 23 maggio a partire dalle ore 17 negli spazi del museo virtuale Mac³ di via Circumvallazione.

Un pomeriggio dedicato ad esibizioni musicali e teatrali, mostre artistiche e pittoriche, laboratori creativi e perfino una sfilata di sbandieratori, con protagonisti gli alunni e i docenti degli istituti cittadini.

Dai mulini al Museo: cambia la location

A differenza delle precedenti edizioni, l’evento non si svolgerà negli spazi degli ex Molini Meridionali Marzoli ma nell’area del museo virtuale Mac³. Una scelta legata a una doppia finalità: da un lato consentire l’apertura straordinaria del museo durante le attività, dall’altro valorizzare l’area dell’ex orfanotrofio della Santissima Trinità come nuovo polo degli eventi collegati alla festa.

Per l’occasione, il museo sarà visitabile previa prenotazione all’indirizzo mail dedicato museovirtuale@comune.torredelgreco.na.it.

Proprio il Mac³, dal 12 al 14 giugno, ospiterà inoltre alcune iniziative ufficiali della Festa dei Quattro Altari, con un palco allestito nell’area esterna e uno dei tappeti artistici che saranno realizzati nel vicino auditorium dedicato alla memoria delle quattro giovani vittime torresi del ponte Morandi.

Le scuole protagoniste dell’evento

Ricco il programma delle iniziative proposte dagli istituti scolastici del territorio. Tra i progetti in calendario figurano “CostruiAmo 4 Altari Sonori” della Giampietro-Romano, “Canto…libero” della Mazza-Colamarino, “Lauda Sion” della Leopardi e “I Care” della Don Milani.

Presenti anche il liceo De Bottis con “Chi nun vuleva sèntere, l’humanitas adda sentì”, l’istituto Pantaleo con “La scoperta dell’amore in tutte le sue manifestazioni” e gli ospiti del centro Dimensione Azzurra, che porteranno in scena lo spettacolo “Il dono”. A presentare l’evento sarà Salvatore Perillo.

Mennella: “Le scuole rappresentano il cuore della manifestazione”

“L’apertura della festa con le scuole è una consuetudine alla quale non vogliamo rinunciare, avendo gli studenti sempre avuto la capacità di proporre iniziative valide e di ottima qualità” ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella.

“La location scelta, il museo virtuale Mac³, rappresenta una delle novità di quest’anno, nel solco di una manifestazione che cresce all’interno di un contesto cittadino in costante evoluzione” ha aggiunto il primo cittadino.