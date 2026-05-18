Uccise due donne nel Napoletano, confessa il killer: l’ipotesi della lite per il pagamento

Si chiama Mario Landolfi l’uomo fermato dai carabinieri con l’accusa di duplice omicidio a seguito del ritrovamento dei corpi di due donne morte a Pollena Trocchia, nel Napoletano.

Omicidio a Pollena Trocchia: chi è il killer delle 2 donne morte

I cadaveri sarebbero stati rinvenuti in viale Italia questa notte, poco prima dell’una, sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Sul posto sono giunti i carabinieri di Torre del Greco e i militari di Cercola per dare il via alle indagini.

Stando a quanto emerso le vittime sarebbero due donne di origine straniera, probabilmente prostitute, decedute a breve distanza l’una dall’altra. Secondo le prime indiscrezioni, ad assassinarle sarebbe stato un uomo, un 49enne di Sant’Anastasia che, stando alle prime indiscrezioni fornite da Il Mattino, avrebbe confessato l’omicidio.

L’uomo, interrogato dai carabinieri nella caserma di Torre del Greco, avrebbe ammesso le proprie responsabilità, confermando di aver compiuto due delitti in giorni diversi ma facendo capo al movente della legittima difesa.

Secondo quanto riferito dalla moglie, il 49enne era disoccupato, percepiva il reddito di inclusione e lavorava occasionalmente in nero. Sarebbe stato rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione, quando ancora indossava la maglietta sporca di sangue della sua ultima vittima.

L’ipotesi della Procura di Nola è quella di un duplice assassinio consumato al termine di una prestazione sessuale, intrattenuta con entrambe, al culmine di una lite sfociata al momento del pagamento. Saranno le indagini a fornire un quadro chiaro dell’accaduto.

L’indagato è stato condotto presso la casa circondariale di Poggioreale. La misura precautelare è stata emessa sulla scorta dei primi elementi di prova acquisiti nell’immediatezza delle due condotte di omicidio, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, l’indagato è da ritenersi presunto innocente.