Torre del Greco, una settimana di eventi ai Mulini: tra scienza, vintage, arte e musica

Mercatorre e non solo: una settimana all’insegna della cultura, della creatività e della socialità negli spazi degli ex Molini Meridionali Marzoli a Torre del Greco.

Dal 18 al 24 maggio il polo di via Calastro si trasformerà in un contenitore di eventi dedicati alla divulgazione scientifica, all’arte, alla musica e al riuso creativo, con appuntamenti tutti a ingresso gratuito.

Dal Pint of Science fino alla XXIV edizione di Mercatorre, passando per laboratori, mostre e attività del Forum dei Giovani, il programma punta a coinvolgere pubblici di tutte le età in uno dei luoghi simbolo della rigenerazione urbana cittadina.

Pint of Science: tre serate dedicate alla divulgazione scientifica

Ad aprire il calendario sarà “Pint of Science”, format internazionale che porta la scienza fuori dai luoghi accademici e dentro gli spazi della quotidianità.

Dal 18 al 20 maggio, ogni sera alle ore 20, il CoBar ospiterà tre incontri dedicati a temi differenti. Si partirà il 18 maggio con Gennaro Sorrentino e un approfondimento su emozioni e apprendimento. Il 19 maggio sarà invece la volta di Donatella De Pascale con un focus sulla Blue Economy e sulle innovazioni nate dagli scarti del mare.

Il 20 maggio protagonista sarà Irene Bonadies con un incontro dedicato al mondo dei polimeri, in una serata organizzata in collaborazione con il Portici Science Café.

Torna Mercatorre: vintage, artigianato e riuso agli ex Marzoli

Il cuore del weekend sarà però rappresentato dalla XXIV edizione di Mercatorre, appuntamento ormai storico per Torre del Greco e per tutta l’area vesuviana.

La manifestazione si terrà sabato 23 maggio dalle 17 alle 24 e domenica 24 maggio dalle 10 alle 22 nella suggestiva cornice degli ex Molini Meridionali Marzoli.

Tra bancarelle, esposizioni e stand sarà possibile trovare artigianato, vintage e retrò, modernariato, arredamento, oggettistica, abbigliamento, vinili, design e produzioni artistiche locali, accompagnati da street food, musica e momenti di aggregazione.

Nato come mercato alternativo, Mercatorre è diventato negli anni uno degli eventi simbolo del territorio, capace di unire memoria, cultura del riuso e valorizzazione della creatività locale.

Arte, giochi e laboratori: spazio ai giovani

Anche questo weekend grande attenzione sarà riservata all’arte contemporanea con la mostra collettiva allestita negli spazi CoBar/Stecca, dove pittori, fotografi e illustratori del territorio esporranno le proprie opere.

Novità della XXIV edizione sarà inoltre lo spazio curato dal Forum dei Giovani di Torre del Greco, che domenica 24 maggio animerà l’Angolo Sport & Giochi con tornei e sfide di ping pong, tavoli da scacchi e giochi da tavolo aperti a tutte le età.

Sempre domenica sarà attivo anche il laboratorio di riciclo creativo curato da Antonietta Pedata, in programma dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 20. Bambini, ragazzi e adulti potranno realizzare manufatti utilizzando carta e materiali di recupero, all’insegna della sostenibilità e della creatività condivisa.

Open day gratuito della Scuola di Musica Moderna

Tra gli appuntamenti più attesi anche l’open day della S.M.U.M., la Scuola di Musica Moderna di Torre del Greco, in programma domenica 24 maggio dalle ore 11.

L’iniziativa offrirà lezioni gratuite aperte a tutte le età, comprese le persone che non hanno mai suonato uno strumento, con l’obiettivo di avvicinare nuovi appassionati al mondo della musica.

CoBar aperto ogni giorno fino alle 21

Per tutta la settimana il CoBar resterà aperto quotidianamente fino alle ore 21, confermandosi sempre più come spazio di aggregazione e condivisione per studenti, lavoratori e cittadini.