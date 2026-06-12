Tragedia sul lungomare di Napoli, in scooter senza patente travolge un pedone: è morto

Nella tarda serata di ieri, 11 giugno, un grave incidente stradale si è verificato sul Lungomare di Napoli, causando la morte di un uomo di 60 anni, D.A.S., residente a Grumo Nevano.

Incidente sul lungomare di Napoli: è morto un uomo

Stando a quanto emerso, intorno alle ore 22:30, un giovane di 29 anni alla guida di un motociclo, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, avrebbe accelerato bruscamente, nel tentativo di eludere un possibile controllo. Con in sella una passeggera di 27 anni, avrebbe imboccato via Caracciolo contro il senso di marcia.

Giunto all’altezza del civico 12, lo scooter ha travolto violentemente il pedone di 60 anni che stava attraversando la carreggiata. A seguito del violento impatto, sia il conducente del mezzo che la passeggera sono rovinati al suolo, riportando ferite a causa della caduta.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Il pedone, apparso subito in condizioni disperate a causa delle gravi lesioni riportate, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli. Nonostante i tentativi dei medici, alle ore 00:15 è stato purtroppo constatato il decesso dell’uomo.

Il conducente e la passeggera dello scooter sono stati invece trasportati all’Ospedale del Mare, dove si trovano attualmente ricoverati per le lesioni subite nel sinistro. I rilievi tecnici e planimetrici sono stati eseguiti dal personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, giunto immediatamente sul luogo dell’investimento.

Nel corso degli accertamenti sarebbero emersi gravi irregolarità a carico del conducente 29enne come guida senza patente (mai conseguita) e mancanza di assicurazione. Il giovane è stato sottoposto anche ai test di rito per verificare l’eventuale stato di alterazione psicofisica (alcol e droga).

Informato il Pubblico Ministero di turno, il personale della Polizia Locale ha proceduto all’arresto in stato di flagranza del 29enne con l’accusa di omicidio stradale aggravato. L’uomo resta piantonato e affidato alla struttura ospedaliera in regime di ricovero. Il motociclo è stato posto sotto sequestro penale, mentre la salma della vittima è stata trasferita presso l’istituto di medicina legale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il successivo esame autoptico.