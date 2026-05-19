De Laurentiis non tratterrà Conte: ecco i motivi dell’addio del tecnico

Emergono nuovi retroscena sull’ormai probabile separazione tra Antonio Conte e il Napoli. Secondo quanto riportato da la Repubblica, il tecnico avrebbe maturato da tempo la decisione di lasciare il club azzurro al termine della stagione.

Alla base della scelta ci sarebbe stata soprattutto la gestione dell’emergenza vissuta dalla squadra nel corso dell’annata. Una situazione inizialmente considerata una giustificazione per le difficoltà incontrate dal Napoli, ma che successivamente sarebbe diventata motivo di critica da parte di una parte della tifoseria. Sarebbe stato proprio in quel periodo che, nella mente dell’allenatore, avrebbe iniziato a prendere forma l’idea di un addio anticipato.

Sempre secondo il quotidiano, a metà aprile Conte avrebbe comunicato personalmente la propria decisione al presidente Aurelio De Laurentiis, scegliendo anche di rinunciare al ricco contratto da 7 milioni di euro a stagione valido fino al 2027.

In un primo momento De Laurentiis avrebbe provato a convincere il tecnico a restare, senza però opporsi in maniera netta alla sua volontà. Emblematica, in questo senso, la frase pronunciata dal patron azzurro da Los Angeles: “Se vuole la Nazionale non lo fermerò”.

Con il passare delle settimane, però, il presidente del Napoli avrebbe preso atto della situazione, rassegnandosi alla possibilità di salutare Conte al termine del campionato. Una separazione che, salvo colpi di scena, sembra ormai sempre più vicina.