Morto a 16 anni dopo un gelato, la mamma: “Un’assenza che mi uccide ad ogni respiro”

È affranta dal dolore la mamma di Adriano D’Orsi, il ragazzo di 16 anni morto a Casoria dopo aver mangiato un gelato. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità e che merita attenzione e chiarezza.

Morto dopo un gelato, la mamma: “Un figlio meraviglioso”

“Il mio Adriano? Era un figlio meraviglioso. Ora voglio giustizia” – ha detto la signora Antonietta, mamma del giovane deceduto, rivolgendosi a Il Mattino, commentando il dramma che, lo scorso weekend, ha colpito la sua famiglia.

“Adriano, un ragazzo meraviglioso. Un figlio perfetto, di quelli che molte madri vorrebbero e che io ho avuto la fortuna di avere. Ora devo fare i conti con un’assenza che mi uccide ad ogni respiro e la rabbia causata da nessuno che sa rispondere alle mie domande” – ha continuato.

“Mi diceva ‘mamma, tra due anni ti porto in giro per il mondo, vedrai’. Ora tutto questo non c’è più. Non so se riuscirò a superarlo” – ha concluso tra le lacrime ricordando suo figlio, deceduto durante una tranquilla serata trascorsa con gli amici.

Stando a quanto emerso, il 16enne sarebbe stato colpito da un malore proprio dopo aver consumato il gelato. Gli amici lo avrebbero accompagnato subito a casa del padre, situata nelle vicinanze della gelateria, ma le sue condizioni sarebbero precipitate in pochi minuti.

Qualcuno avrebbe cercato di somministrargli anche del cortisone, non ottenendo però gli effetti sperati. All’arrivo del 118, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, nella disperazione generale