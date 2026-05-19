Meraviglie napoletane, i siti della Grande Pompei aprono di notte: ingresso a 1 euro

Sabato 23 maggio 2026, in occasione della Notte dei Musei, i siti della Grande Pompei aprono di sera: sarà possibile visitare, al costo simbolico di 1 euro, Villa di Poppea a Oplontis, Villa San Marco, Villa Arianna e il Museo archeologico “Libero D’Orsi” a Stabia, Villa Regina con l’Antiquarium a Boscoreale e il sito archeologico di Pompei.

Notte dei Musei 2026: ingresso a 1 euro nei siti di Pompei

I siti della Grande Pompei saranno accessibili dalle ore 19:30 alle 23:30 con ultimo ingresso alle ore 22:30. L’ingresso avrà un costo di 1 euro per tutti (riduzioni e gratuità come da normativa). Un modo per visitare le meraviglie campane godendo dell’atmosfera serale.

Anche quest’anno a Pompei la visita si sdoppia in due itinerari: uno prevede l’accesso all’esposizione dei calchi delle vittime dell’eruzione e non solo, presso la Palestra Grande con performance “Pompei. Persone di gesso” e visita ad alcune dimore urbane del lato orientale della città antica, mentre l’altro include la Villa dei Misteri, da dove poi si potrà raggiungere in navetta il sito di Boscoreale. Il costo è di 1 euro per ciascuno dei due itinerari ed è consigliata la prenotazione online sulla piattaforma Vivaticket.

Il primo percorso a Pompei prevede l’ingresso da Piazza Anfiteatro. Si parte con la visita alla Palestra Grande e al nuovo allestimento dedicato all’eruzione, ai reperti organici e alle vittime di Pompei, dallo scorso marzo ospitato nei portici nord e sud. Nel giardino dell’edificio, invece, i visitatori potranno assistere alla performance teatrale “Persone di gesso”.

La visita prosegue con una passeggiata in tre domus, fra le più raffinate di Pompei. Tra queste, ci sono i Praedia di Giulia Felice, una vera e propria villa urbana con ampio giardino e dallo scenografico porticato con colonne in marmo scanalate. C’è poi la Casa della Venere in Conchiglia, che prende nome dal grande affresco posto su una parete del giardino. Infine la Casa di Loreio Tiburtino, caratterizzata da un grande canale ad imitazione di un paesaggio nilotico e da quadretti mitologici dalle Metamorfosi di Ovidio. Il percorso durerà circa un’ora e sarà accessibile dalle 19:30 alle 23:30 con ultimo ingresso alle 22:30.

I calchi delle persone che persero la vita nell’eruzione saranno al centro della performance scritta dall’archeologa Valentina Cambiale, tratta dal testo “Pompei. Persone di gesso”, pubblicato nel volume “Terra invece che aria. Archeologia a teatro”, prodotta e portata in scena dalla compagnia teatrale “Lo stagno di Goethe”.

L’altro itinerario consentirà invece di visitare la Villa dei Misteri a Pompei e la Villa Regina a Boscoreale con l’annesso Antiquarium, dove è anche esposto il carro cerimoniale nella sala dedicata alla villa suburbana di Civita giuliana, tutt’ora in corso di scavo.

Due esempi di ville suburbane del territorio, l’una grande dimora residenziale dedita anche ad attività di produzione del vino, l’altra villa rustica, vera e propria fattoria del vino, l’unica interamente conservata dell’epoca, che saranno collegate dal servizio navetta Pompeii Artebus.

Il percorso delle Ville suburbane include il servizio navetta Pompeii Artebus, che consente lo spostamento da Piazza Esedra verso le due ville e ritorno. Le visite saranno consentite dalle 19:30 alle 23:30 con ultimo ingresso alle 22:30 a Villa dei Misteri. Il percorso avrà una durata di circa 40 minuti più un’ora circa a Boscoreale. I biglietti sono acquistabili su Vivaticket, presso il varco di Villa dei Misteri o presso la biglietteria di Boscoreale.

Ad Oplontis, invece, l’Archeoclub d’Italia aps-sede di Torre Annunziata “Mario Prosperi” propone per la Notte dei Musei, itinerari guidati gratuiti nella villa di Poppea in collaborazione con il Gruppo Storico Oplontino. Durante gli itinerari i visitatori potranno approfondire la storia di Ottavia e Poppea, le mogli dell’imperatore, avvicinarsi a banchetti didattici con vasi, lucerne, vetri e gioielli e assistere, alla presenza di Nerone e della sua corte, al monologo intitolato “Ottavia: la voce perduta dell’impero“. Si inizia alle ore 19:30 con ultimo itinerario guidato alle ore 22:00. Per la visita alla Villa di Poppea l’ultimo ingresso è alle ore 22:30, non è necessaria prenotazione.

A Boscoreale, oltre all’accesso alla Villa Regina e all’Antiquarium è in programma l’iniziativa “Suoni della Preistoria e dell’Antichità” presso l’Auditorium dell’Antiquarium: laboratorio didattico aperto a tutti a cura di Walter Maioli e Carmine di Biasi (Archeo Cilento), dalle ore 19,30 alle ore 23,30 (ultimo ingresso 22,30). Non è necessaria prenotazione.

Al Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi” presso la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia, infine, sono previste visite guidate gratuite a cura dell’associazione Antica Necropoli di Stabiae Madonna delle Grazie. I soci e le guide dell’associazione accompagneranno gratuitamente i visitatori lungo il percorso espositivo del Museo secondo due turni di visita: ore 20,00 e ore 21,00. Per maggiori info è possibile scrivere all’indirizzo mail anticanecropolidistabiae@gmail.com.