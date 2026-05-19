Meraviglia al Mann: gli Ori di nuovo esposti dopo 50 anni

A partire dal 25 maggio, dopo ben 50 anni, i visitatori del Mann potranno ammirare i preziosi Ori rinvenuti negli scavi del nostro territorio, molti dei quali rimasti nascosti fino ad ora. L’esposizione si sviluppa in un percorso cronologico dedicato alla vita economica del Mediterraneo e dell’Italia Meridionale, dall’età antica a quella moderna.

130 gioielli e oltre 6000 monete dal mondo antico

La sezione numismatica del museo, che è stata interessata recentemente da interventi di riallestimento, ospiterà una ricchissima collezione di circa 6000 monete, 130 gioielli e punzoni provenienti dal mondo antico, fra cui quelli rinvenuti a Pompei.

Una parte della sezione di numismatica recentemente riallestita

“Una folla non solo di monete, ma anche di persone che le hanno usate, che hanno speso sapienza artigianale per prepararle. Persone che hanno messo le loro speranze in un futuro, che hanno portato, anche terrorizzate dall’eruzione del Vesuvio, delle monete in età romana, scappando dalle loro case e sperando di potersi salvare”, ha spiegato il direttore del Mann, Francesco Sirano.

I gioielli rinvenuti all’ombra del Vesuvio portano con sé, infatti, una testimonianza preziosa della vita quotidiana nell’antica Roma. I cittadini di Pompei, Ercolano e le altre città sorprese dall’eruzione del vulcano, tentarono di salvare ciò che di più prezioso possedevano. Collane rimaste intorno al collo di matrone romane o gioielli e monete cadute dalle borse riempite di fretta arricchiscono oggi questa sezione del museo. Si tratta di oggetti realizzati con tecniche raffinate, segno della qualità artigianale che contraddistingueva le città vesuviane.

“Anello del Re Carlo” raffigurante una maschera comica, Pompei, I sec a.C-I sec. d.C

Al Mann anche rarissimi tessuti in oro unici al mondo

Fanno parte della nuova esposizione anche frammenti di tessuti in filo d’oro, estremamente rari da trovare. Ancora una volta simbolo della raffinatezza manifatturiera degli antichi artigiani romani, i tessuti raccontano anche dei gusti estetici delle donne romane, che, attraverso l’abbigliamento e gli accessori, rappresentavano la ricchezza dell’antico mondo campano.