Sporting Club Torregreco, secondo posto e playoff: in semifinale c’è il FulgorBk21

Finisce con una vittoria la regular season dello Sporting Club Torregreco, che si piazza al secondo posto nella classifica del Girone B di Divisione Regionale 3: una posizione che permette alla compagine di Torre del Greco di giocarsi la promozione ai playoff.

Vittoria a tavolino contro il Pol. S. Maria Cilento

L’ultima partita della regular season si prospettava molto fisica per i corallini, ma un episodio spiacevole ha interrotto il match alla fine del secondo quarto, sul risultato di 27-37: un giocatore del Pol. S. Maria Cilento aggredisce il padre di uno dei due direttori di gara. La partita viene sospesa con conseguente vittoria a tavolino per lo Sporting.

La cavalcata dei corallini nel girone di ritorno è stata inarrestabile: solo una sconfitta su 13 partite disputate.

Testa ai playoff per lo Sporting Club Torregreco

Finita la regular season, i corallini si affacciano adesso ai playoff promozione: in semifinale sfideranno il FulgorBk21, squadra di Santa Maria Capua Vetere, settima nel Girone A, con Gara 1 prevista alla Tensostruttura La Salle venerdì 22 maggio alle 21.

I playoff promozione si giocano al meglio delle 3 partite, e la vincente di Sporting e FulgorBk21 sfiderà in finale la vincente di Domus Isola di Capri, terza nel Girone A, e Borrelli, sesta nel Girone B. Si prospettano dei playoff infuocati per lo Sporting, che ha l’obiettivo promozione nelle sue mani.