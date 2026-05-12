Sporting Club Torregreco, show col Cilento: vittoria importante in ottica playoff

Lo Sporting Club Torregreco si affaccia all’ultima giornata della regular season con una vittoria convincente e schiacciante contro il Cilento Basket School presso la Tensostruttura La Salle. Una vittoria che permette ai corallini di mantenere il secondo posto in classifica, importantissimo in ottica playoff promozione.

La cronaca della partita dello Sporting Club Torregreco

L’incontro non è stato mai in dubbio nel risultato, con i padroni di casa che hanno controllato il gioco dall’inizio alla fine: la grande prestazione dell’under Antonio Garofalo ha permesso allo Sporting di finire il primo quarto sul risultato di 22-11.

Nella seconda frazione i corallini rallentano un po’, ma comunque aumentano il vantaggio, che diventa insormontabile per il Cilento Basket School. Si va negli spogliatoi sul 37-20, già 17 punti di vantaggio a metà partita.

Lo Sporting gioca con la testa libera, e grazie alla buona forma della squadra, chiude la partita già nel terzo quarto: i 39 punti di vantaggio rendono l’ultima parte di gara una pura formalità. La partita è stata anche un’occasione per dare minutaggio a chi nel corso della stagione ha giocato poco.

Il match si conclude 77-37 per i corallini, che arrivano a fine stagione in una posizione di vantaggio, con i piazzamenti tutti da decidere nell’ultima giornata. Lo Sporting Club Torregreco giocherà venerdì 15 maggio in trasferta contro il Pol. S. Maria Cilento, per scoprire le sorti della regular season.