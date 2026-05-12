Morto a 20 anni dopo l’intervento a Torre del Greco, le ultime parole: “Mamma sto male”

La Procura di Torre Annunziata ha avviato un’inchiesta per chiarire la dinamica del decesso di Salvatore Bottazzo, un ragazzo di soli 20 anni morto a seguito di un intervento di routine effettuato in una clinica privata di Torre del Greco.

Ragazzo morto a 20 anni dopo un intervento a Torre del Greco

Salvatore, residente a Torre Annunziata, lo scorso 8 aprile si sarebbe sottoposto ad un intervento di rimozione di una fistola che sembrava serenamente riuscito. Pochi giorni dopo, però, il giovane avrebbe avvertito i primi insoliti sintomi tra febbre e malessere generale che tendevano ad aumentare sempre più.

“Mamma non mi sento bene, riportami in clinica” – queste, stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbero state le ultime parole del ragazzo rivolte alla mamma. Proprio durante il tragitto verso la struttura dove era stato operato, però, la situazione sarebbe degenerata: Salvatore avrebbe perso conoscenza, spingendo i genitori a dirigersi verso il pronto soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco.

L’equipe medica avrebbe fatto di tutto per rianimare il giovane, purtroppo deceduto in poco tempo. Ad oggi il caso è al centro di un’inchiesta della Procura di Torre Annunziata che, al momento, vede nel registro degli indagati 5 professionisti in qualche modo coinvolti nell’operazione.

Bisognerà chiarire tutte le fasi dell’intervento e stabilire se vi è un nesso tra l’operazione e il decesso del giovane paziente. Intanto, sulla salma del 20enne è stato effettuato l’esame autoptico per risalire con certezza alle cause della morte. Resta il dolore di un’intera comunità dove Salvatore era molto amato e stimato.