Chi vuole governare Ercolano? I candidati sindaco si sfidano al Forum dei Giovani

Il Forum dei Giovani di Ercolano ospiterà un incontro pubblico coi candidati alla carica di sindaco, in data sabato 16 maggio alle ore 18:00, a pochi giorni dalle elezioni comunali fissate per il 24 e 25 maggio. L’appuntamento si terrà presso la sede dell’associazione, in via Guglielmo Marconi 39, e sarà aperta a tutta la cittadinanza.

Il dibattito al Forum si inserisce in un momento cruciale per la vita democratica della città.

In vista del voto, i candidati saranno chiamati a confrontarsi pubblicamente sulle questioni più urgenti che pesano sulla quotidianità degli ercolanesi. Il dibattito non sarà una semplice vetrina elettorale, ma uno spazio di confronto su temi quali: i trasporti, con le sue criticità che condizionano la vita dei giovani e dei turisti; la gestione delle spiagge, risorsa strategica per lo sviluppo turistico ed economico della città che da anni è al centro di polemiche; la carenza di spazi dedicati ai giovani, con la carenza di luoghi aggregativi, culturali e ricreativi e la mancata valorizzazione di quelli esistenti; infine, la nettezza urbana e la sicurezza, temi trasversali che riguardano la qualità della vita dell’intero tessuto cittadino e dei suoi turisti.

Dibattito con i candidati sindaco di Ercolano

Il Forum dei Giovani di Ercolano si conferma così presidio attivo di partecipazione civica

capace di portare le nuove generazioni al centro del dibattito politico locale, non come destinatarie passive delle decisioni altrui, ma come interlocutrici dirette dei futuri amministratori.

Vesuvio Live sarà presente all’incontro per documentarlo e parteciparvi attivamente, garantendo una copertura giornalistica dell’evento e contribuendo a diffondere i contenuti del confronto a un pubblico più ampio.

L’appuntamento rappresenta un’occasione da non perdere per chi vuole conoscere da vicino le visioni e i programmi dei candidati prima di recarsi alle urne. La partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini.



