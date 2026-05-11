Laurea honoris causa a Enzo Avitabile: orgoglio napoletano riconosciuto in tutto il mondo

Enzo Avitabile, il celebre cantautore e sassofonista napoletano, riceverà la laurea magistrale honoris causa in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale.

Napoli, laurea honoris causa a Enzo Avitabile

Sarà il rettore de L’Orientale, Roberto Tottoli, a conferire il titolo all’artista nella basilica di San Giovanni Maggiore, rampe San Maggiore, alle ore 11:00 di giovedì 18 giugno 2026. Dopo l’apertura della cerimonia ci saranno i saluti di Roberta Arbolino, vicedirettrice del Dipartimento di Scienze umane e sociali, la Laudatio di Anna Mongibello, professoressa associata di Lingua e linguistica inglese e coordinatrice del corso di laurea, e la Lectio magistralis del neodottore Enzo Avitabile.

“Avitabile è un artista internazionale con infinite collaborazioni nel Mediterraneo allargato e allo stesso tempo con salde radici nella sua Napoli. Compositore, musicista e cantautore dalle straordinarie competenze musicali, profeta della world music, esempio concreto della musica che non ha radici e abbatte ogni confine, Avitabile incarna alla perfezione la filosofia de L’Orientale: aprirsi al nuovo con una curiosità che spinge fuori dai confini del già noto, cercare ibridazioni e contaminazioni, misurarsi con le culture più lontane” – ha dichiarato il Rettore Tottoli.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento all’Università L’Orientale e al Rettore Roberto Tottoli per aver voluto riconoscere il valore del mio impegno. Questo onore rappresenta per me non solo un traguardo personale, ma soprattutto un segno di stima verso il percorso umano, culturale e professionale che ho avuto il privilegio di costruire nel tempo. Riceverlo da un’istituzione così prestigiosa, da sempre punto di riferimento per il dialogo tra culture e saperi, rende questo momento molto significativo” – ha commentato Enzo Avitabile.

La biografia di Enzo Avitabile

Classe 1955, Enzo Avitabile, 20 album all’attivo, ha collaborato con grandi artisti internazionali come James Brown, Tina Turner, Bob Geldof, Mori Kante, Afrika Bambaataa, Khaled, Manu Dibango, Mori Kante, Richie Havens, Goran Bregovic, Eliades Ochoa, Marcus Miller solo per citarne alcuni.

Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti (2 David di Donatello, 2 Targhe Tenco, 3 Nastri D’Argento, 4 nomination ai BBC World Music Awards, Premio Ubu, Globo d’Oro, Premio Morricone, Premio Carosone, Premio De André, Ciak d’Oro, tra i tanti), ha duettato, diviso il palco e collaborato con tutti i più importanti artisti italiani.

Tra i tanti, impossibile non citare, Pino Daniele, Francesco De Gregori, Jovanotti, Franco Battiato, Renato Zero, Francesco Guccini, Giorgia, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Edoardo Bennato, Caparezza, Guè, Paolo Fresu e James Senese. Il regista premio Oscar, Jonathan Demme, gli ha dedicato un docufilm dal titolo emblematico, “Enzo Avitabile Music Life” dedicato alla sua vita musica. Molto attivo anche nel campo cinematografico ha lavorato con grandi registi italiani, da Paolo Sorrentino a Edoardo De Angelis e di recente ha composto la colonna sonora del film “La salita” diretto da Massimiliano Gallo.