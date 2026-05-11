Arriva la Sagra della Patata nel Napoletano, tra prelibatezze e concerti: l’ingresso è gratis

Il 14 agosto 2026, ad Agerola, in provincia di Napoli, torna Gusta la Patata, la sagra dedicata alla specialità agerolese che continua ad attestarsi tra gli eventi estivi più attesi dalla popolazione. L’appuntamento è a Santa Maria La Manna e l’ingresso è gratis.

Sagra della Patata di Agerola 2026: l’ingresso è gratis

La grande festa, giunta alla sua 21esima edizione, tra buon cibo e spettacoli musicali, prenderà il via in occasione delle celebrazioni per la Madonna Assunta, accogliendo anche quest’anno centinaia di visitatori provenienti da ogni parte della Campania.

Ancora una volta la rigogliosa valle di Agerola accoglierà l’evento simbolo delle specialità locali e dell’amore per il territorio che, per le famiglie e gli operatori commerciali della frazione, trova la sua massima espressione proprio nelle patate.

La patata agerolese è nota, infatti, per il suo inconfondibile gusto e per essere un prodotto del tutto genuino. Grazie al clima favorevole, infatti, il terreno dei campi non necessita di alcun trattamento chimico, consentendo ai consumatori di portare in tavola sapori del tutto unici.

Prelibatezze e meraviglie paesaggistiche inserite in un contesto solenne: la sagra si inserisce nel cartellone dei festeggiamenti religiosi del borgo in onore di Maria Santissima Assunta. Proprio nella chiesa di Santa Maria La Manna, che con il suo campanile domina la valle di Agerola, è custodita la bellissima statua lignea della Madonna.

Protagonista della kermesse, come nelle scorse edizioni, sarà la patata con un ricco menù a base delle declinazioni più svariate dell’ortaggio, tra antipasti, primi piatti, gli imperdibili gnocchi, fino ai secondi e ai contorni. Non mancheranno dolci, frutta e vini del borgo.

Il tutto in un’atmosfera conviviale allietata da musica live e concerti. Al momento non è stato reso ancora noto il cartellone degli spettacoli né il menù completo della sagra. Le informazioni ufficiali saranno fornite sui canali social di Gusta la Patata.



