Hantavirus, 24enne di Torre del Greco a contatto con un infetto in volo: è negativo

Sarebbe risultato negativo al primo tampone il ragazzo di 24 anni, residente a Torre del Greco, entrato in contatto con un caso confermato di Hantavirus.

Hantavirus, negativo il contatto di Torre del Greco

Si tratta di un giovane marittimo che avrebbe incrociato una paziente sintomatica, affetta da Hantavirus Andes, avendo preso lo stesso volo, diretto in Olanda e con coincidenza per Roma, pur trovandosi distanti a bordo dell’aereo.

La donna, a causa del suo evidente malessere, non era nelle condizioni di sostenere il viaggio, per questo, prima di partire, fu accompagnata in ospedale, dove poco dopo è deceduta. Era la moglie del paziente zero, scomparso agli inizi di aprile durante un viaggio in nave, a seguito di una escursione presso una discarica abitata da uccelli rari e, probabilmente, infestata di topi.

Proprio lì marito e moglie sarebbero venuti a contatto con particelle infette che avrebbero scatenato la malattia, “portando” il virus a bordo della nave dove si sono verificati 3 decessi e 8 positività. Sospiro di sollievo nel Napoletano, dunque, per il 24enne risultato negativo, privo di sintomi e sottoposto, per precauzione, ad una attenta sorveglianza.

Il primo tampone è risultato negativo ma proseguirà il periodo di quarantena con ripetizione del test ogni 24 ore. Non saranno tracciati i contatti, si tratta di semplice profilassi in quanto, in mancanza di sintomi e negatività dei tamponi, il rischio di contagio per il 24enne napoletano e gli altri 3 italiani dello stesso volo (provenienti da Calabria, Veneto e Toscana) resta relativamente improbabile.

La quarantena domiciliare avrà una durata di circa 6 settimane, periodo che coincide con quello di incubazione del virus, con contatti telefonici giornalieri con gli operatori della Asl. In caso di positività scatterebbe il ricovero immediato presso l’ospedale Cotugno di Napoli.