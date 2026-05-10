Hantavirus, contatto con infetto confermato a Napoli: via alle procedure di sorveglianza

La Regione Campania ha attivato le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di un cittadino residente nella provincia di Napoli, individuato come contatto di un caso confermato di infezione da Hantavirus Andes, a seguito di comunicazione ufficiale pervenuta dal Ministero della Salute tramite i canali internazionali EWRS/IHR.

Hantavirus, contatto con infetto a Napoli: controlli in Campania

Secondo quanto riportato nella segnalazione ministeriale, il contatto sarebbe avvenuto durante le operazioni di imbarco di un volo internazionale e non risulterebbe essere stato né ravvicinato né prolungato. Sono stati immediatamente avviati tutti i protocolli previsti da parte delle competenti strutture sanitarie territoriali.

L’attenzione da parte delle strutture sanitarie territoriali è massima, in coordinamento costante con il Ministero, l’istituto Superiore di Sanità e le altre autorità sanitarie nazionali e internazionali. La situazione è costantemente monitorata e sotto controllo.

Hantavirus, cos’è e sintomi

Con il termine Hantavirus si indica un gruppo di virus diffusi in diverse aree del mondo e legati soprattutto ai roditori: topi, ratti e altri simili mammiferi possono ospitare il virus ed rilasciarlo nell’ambiente tramite urine, feci e saliva.

Nell’uomo, l’infezione è rara ma se contratta può sfociare in malattie anche gravi, portando in alcuni casi addirittura alla morte. Nella maggior parte dei casi si manifestano sintomi simili a quelli di una influenza virale ma per altri pazienti il virus può coinvolgere organi importanti come reni e polmoni.

I sintomi iniziali possono includere febbre, brividi, mal di testa, dolori muscolari, stanchezza, nausea, vomito, diarrea o dolore addominale. La trasmissione può avvenire per contatto diretto con le particelle infette disperse nell’aria, generalmente in ambienti chiusi, sporchi, infestati da roditori.