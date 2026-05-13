Arrestato in casa a Torre del Greco, nascondeva droga e soldi in cucina: oltre 7 mila euro

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno arrestato un 47enne del posto per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Torre del Greco, arrestato un 47enne per droga

La pattuglia dei carabinieri stava circolando tra le vie di Torre del Greco quando, in via Gradoni e Canali, avrebbe notato un via vai sospetto. Una persona sarebbe arrivata in zona sul suo scooter per poi entrare in un palazzo ed uscire dopo pochi minuti. Allo stesso tempo altri sarebbero entrati dalla stessa porta nella speranza di non essere notati.

I carabinieri avrebbero, così, deciso di avvicinarsi proprio mentre uno dei soggetti stava per varcare l’ingresso. L’uomo, all’uscita, probabilmente accorgendosi della situazione, si sarebbe mostrato particolarmente agitato, guardandosi intorno, mentre tra le mani stringeva qualcosa.

Fermato dai carabinieri, avrebbe raccontato di aver acquistato una dose, venendo poi segnalato alla Prefettura per uso personale di droga. I militari si sarebbero poi introdotti all’interno dell’abitazione, venendo accolti dal 47enne, P.L., ed avviando una prima perquisizione.

Sarebbe stato l’uomo a consegnare ai militari due involucri trasparenti con dentro 27,80 grammi di cocaina. In cucina all’interno di un contenitore di plastica decorato con il disegno di una simpatica maialina rosa dai grandi occhi curiosi, molto amata dai bambini, 5 buste trasparenti, 2 schede plastificate usate verosimilmente per tagliare la droga, 4 accendini e un bilancino di precisione.

Nei pensili sarebbe stata trovata una cassetta di sicurezza con dentro 3 mila e 735 euro in contanti e 2 schede sim. Nel portafoglio del 47enne alti 4mila e 70 euro in contanti. Tutti ritenuti provento dell’attività illecita. Arrestato, è ora in carcere in attesa di giudizio.