Boscotrecase: l’ASL annuncia la “riapertura urgente” del pronto soccorso, ma non c’è la data

L’ASL Napoli 3 ha annunciato, in una delibera del 12 maggio 2026, la riapertura urgente del pronto soccorso dell’ Ospedale S. Anna e SS. Madonna della Neve di Boscotrecase. Prima di essere chiuso nel 2020, il pronto soccorso di Boscotrecase era una valvola di sfogo fondamentale per la sanità dei paesi vesuviani, con una media di 40mila ingressi annuali. La fine del progetto di ristrutturazione per la riapertura del pronto soccorso, approvato a marzo 2021 e finanziato con oltre 10 milioni di euro dallo Stato e dalla Regione Campania, è atteso con ansia da ormai 6 anni.

La delibera non presenta, però, una data precisa, vanificando le speranze di una riapertura imminente.

Il sindaco di Boscotrecase chiede prudenza

Già due mesi fa il direttore generale dell’ASL 3 di Napoli, Giuseppe Russo, aveva dichiarato di non poter fornire una data sicura di riapertura: “Non vi dico la data, sarebbe una bugia. […] Dico che non è un periodo lungo, ma medio-breve.”

La pubblicazione della delibera ha però alimentato la speranza di numerosi cittadini, che hanno diffuso sui social la notizia di una riapertura addirittura già avvenuta. “Sul Pronto Soccorso dell’Ospedale di Boscotrecase stiamo lavorando in silenzio, senza annunci inutili, fino al completamento di tutti i passaggi necessari. […] Per il momento, però, il presidio non è ancora aperto e chiediamo a tutti di non recarsi presso la struttura” ha chiarito il sindaco di Boscotrecase, Pietro Carotenuto, in un post, “Siamo ormai agli ultimi passaggi e, appena ci sarà una data certa, sarà nostra cura comunicarla ufficialmente.”

Una riapertura imminente era stata già annunciata per l’estate 2025. L’incertezza su una data sembra essere, quindi, la spia di un ulteriore ritardo nella conclusione della ristrutturazione. Una volta aperto, secondo le parole di Russo, il pronto soccorso di Boscotrecase sarà una “punta di diamante”, con macchinari all’avanguardia e nuovi reparti. Una sua apertura risulta, quindi, fondamentale per il territorio vesuviano, dove personale e strutture sanitarie si trovano in seria difficoltà.