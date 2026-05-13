Rinascono i Mercati Rionali di Napoli, saranno più belli e moderni: quali e cosa cambierà

I mercati rionali di Napoli cambiano volto: diventa attuativo il decreto interministeriale che demanda alle Regioni gli interventi di riqualificazione con il finanziamento dei 9 progetti approvati in Giunta comunale a febbraio, su proposta dell’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive, guidato da Teresa Armato.

Lavori ai mercati rionali di Napoli: saranno più belli e moderni

Ammodernamento, ampliamento, riqualificazione strutturale, anche mediante interventi mirati all’efficientamento energetico e una maggiore sostenibilità ambientale: questi gli interventi previsti dai progetti che verranno realizzati con un cofinanziamento comunale.

“Con questo importantissimo finanziamento della Regione Campania, che ringraziamo, facciamo un passo strategico nella cura della città. I mercati rionali svolgono la duplice funzione di luoghi di commercio ma anche di aggregazione sociale e attrattiva turistica. Riqualificarli e valorizzarli vuol dire tutelare l’identità e l’unicità di Napoli, agendo in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale per il rilancio del Made in Italy” – dichiara l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

L’investimento complessivo dei progetti è di circa 800.000 euro, con un cofinanziamento comunale obbligatorio non inferiore al 10%. I progetti riguardano i seguenti mercati: Mercato Galiani (Municipalità 1), Mercato di via Arena alla Sanità (Municipalità 3), Mercato Caramanico (Municipalità 4), Mercato coperto De Bustis (Municipalità 5), Mercato Monte Somma (Municipalità 7), Mercato “La Piramide” (Municipalità 8), Mercato di via Nerva a Soccavo (Municipalità 9), Mercato Starza a Bagnoli (Municipalità 10).

Per il Mercato di Piazzetta Montecorvo (Municipalità 2), pure inserito nel progetto di riqualificazione approvato in Giunta e ammesso a finanziamento, l’ente sta lavorando al reperimento delle risorse mancanti per procedere con gli interventi.