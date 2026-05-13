ULTIM’ORA. Un altro agguato a Napoli, sparatoria in strada: grave un uomo di 49 anni

Ancora un agguato si è verificato, in queste ultime ore, a Napoli, precisamente nel quartiere Barra, dove un uomo sarebbe stato ferito a colpi di pistola.

Agguato a Napoli, spari nel quartiere Barra: grave un 49enne

Stando a quanto rende noto l’Ansa, la vittima della sparatoria è un 49enne. Sarebbe stato aggredito in strada, in circostanze ancora tutte da chiarire. L’uomo è stato trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale del Mare, dove attualmente è ricoverato.

Al momento non si hanno notizie sul suo stato di salute ma sarebbe giunto al pronto soccorso in gravi condizioni. Sul caso stanno indagando gli agenti del Commissariato Ponticelli e della Squadra Mobile della Questura di Napoli.

Soltanto ieri era stata data notizia di una simile sparatoria avvenuta nella vicina Ponticelli ai danni di Antonio Musella, soprannominato ‘o muccuso, un uomo di 51 anni freddato a colpi di pistola nella notte, mentre si trovava nella sua auto.

Stando alle prime indagini, nonostante piccoli precedenti penali, il 51enne non era legato alla criminalità organizzata. Resta, però, da chiarire il movente dell’omicidio che ha sconvolto l’intera cittadinanza. La moglie della vittima, intervenuta sul posto, avrebbe definito suo marito “una vittima innocente”. Sarannoi le indagini a fornire ulteriori chiarimenti sulla dinamica dell’agguato.