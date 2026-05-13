Napoli, visite mediche gratuite in piazza per tiroide e nei

Domani mattina 14 maggio l’Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione Pascale tonerà a Napoli per fare prevenzione, offrendo ai cittadini visite mediche gratuite per tiroidi e nei.

In occasione della Giornata Mondiale della Tiroide e del Mese Europeo della Prevenzione del Melanoma e dei Tumori della Pelle, l’Istituto metterà a disposizione dei cittadini un truck con specialisti oncologici, in Piazza Italia a Fuorigrotta.

Visite mediche gratuite con i medici del Pascale

Lo scopo di “Pascale scende in piazza” è infatti quello di rendere la prevenzione il più accessibile possibile, rendendola semplice e gratuita. I cittadini potranno usufruire di screening ed ecografie tiroidee per intercettare la presenza di eventuali noduli e alterazioni della ghiandola, e visite mediche dermatologiche con dermatoscopia per il controllo dei nei e la prevenzione del melanoma.

L’incidenza di malattie tiroidee e melanomi in Italia

Si tratta di una giornata di informazione particolarmente importante, poiché le malattie tiroidee affliggono in Italia milioni di persone. Sono caratterizzate da sintomi che molto spesso vengono ignorati o minimizzati e hanno un’incidenza maggiore nelle donne. Secondo gli specialisti, il 70% delle persone che hanno manifestato i primi sintomi delle malattie tiroidee non hanno mai effettuato un controllo.

Anche i tumori della pelle risultano in constante crescita nel nostro paese, soprattutto fra i giovani, con un aumento del 17% nell’ultimo decennio. Fondamentale per la lotta ai melanomi è la prevenzione e l’informazione. L’indice di mortalità del tumore cala infatti drasticamente se individuato e asportato in tempo. I controlli offerti dal Pascale sono perciò un’occasione da non perdere per i cittadini.

“Portare l’oncologia fuori dalle corsie ospedaliere significa avvicinare la prevenzione alla vita reale delle persone.”, ha dichiarato Maurizio di Mauro, direttore generale del Pascale, “Con questa iniziativa vogliamo intercettare anche chi, per paura o disinformazione, rimanda i controlli. La prevenzione non è un lusso, ma un diritto, e noi intendiamo renderla accessibile a tutti. La diagnosi precoce continua a essere uno strumento decisivo nella lotta contro il cancro e iniziative come questa servono a diffondere una vera cultura della salute”.