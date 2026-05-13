Dramma in Campania, neonata arriva morta in ospedale: a portarla è la mamma 15enne

Dramma all’ospedale di Sarno, in provincia di Salerno, dove nella notte sarebbe giunta una neonata già priva di vita, accompagnata dalla mamma minorenne.

Tragedia a Sarno, neonata già morta in ospedale

Stando a quanto rende noto Il Mattino, la piccola sarebbe stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Martiri di Villa Malta dalla madre, pare una 15enne di origini cinesi residente nell’area vesuviana, accompagnata da un uomo (presumibilmente il padre della ragazza).

La giovane, tra le lacrime, avrebbe chiesto disperatamente aiuto ai sanitari del nosocomio che, purtroppo, non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso della neonata, giunta già priva di vita in ospedale.

Pare che la piccola avesse soltanto pochi giorni è non si esclude che il parto possa essere avvenuto senza il supporto dei medici. Si ipotizza anche la pista della gravidanza nascosta, inizialmente forse anche agli stessi genitori della ragazza. Prenderanno il via ora le indagini, con l’intervento delle forze dell’ordine, per ricostruire l’accaduto e risalire alle cause del decesso della neonata.