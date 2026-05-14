Sagra ‘A purpetta d’a nonna: 3 giorni di primi, cuoppi e “cuzzetielli” di polpette napoletane

Dal 15 al 17 maggio 2026 a Scisciano, in provincia di Napoli, torna il tradizionale appuntamento con la Sagra ‘A purpetta d’a nonna, uno degli eventi gastronomici più attesi dalla popolazione, dedicato alla regina della cucina partenopea: la polpetta. La grande festa si svolgerà ancora una volta in via Palazzuolo, con ingresso gratis per tutti.

Sagra purpetta d’a nonna 2026 a Scisciano: ingresso gratis

La nona edizione, organizzata dall’Associazione Volontari Il Palazzo (con il patrocinio morale del Comune di Scisciano), darà la possibilità a cittadini e visitatori di trascorrere tre giornate all’insegna del gusto e dei sapori tipici della nostra terra.

Protagonista della kermesse sarà la polpetta, soprattutto quella al sugo, pietanza simbolo della domenica partenopea e non solo. Tra le specialità del menù: ziti spezzati con ragù di polpette, le polpette della nonna e il “cozzetiello” ripieno di polpette.

Immancabili, anche quest’anno, i cuoppi, in quattro diverse varianti: 2 polpette fritte, 2 polpette di baccalà, 2 polpette salsiccia e broccoli, 2 polpette di melanzane. Ad arricchire la degustazione patatine fritte e graffe fritte. Disponibile anche la formula Menù Completo che, al costo di 17 euro, prevede primo, secondo o cozzetiello, cuoppo e acqua.

Non mancherà l’intrattenimento tra spettacoli e musica dal vivo. Venerdì 15 maggio ad esibirsi saranno I Cumpari & Friends, tra pizzica e tarantella, mentre sabato sarà la volta di Carmine Coppola e gli amici della Tammorra. Gran finale il 17 maggio con MooD S.u.N. I più piccoli potranno divertirsi nell’area giostre dedicata.



