Lacrime per Erica, giovane mamma morta a 31 anni dopo il parto: sono nati due gemellini

Tragedia a Sonnino (Latina) dove una giovane mamma, Erica Carroccia, di professione maestra, è morta a 31 anni dopo il parto dei suoi gemellini.

Sonnino, mamma morta dopo il parto dei suoi gemellini

Un dramma che ha sconvolto l’intera comunità cittadina, dove Erica, soprattutto grazie al suo lavoro, era molto conosciuta e stimata. Non sono state ancora chiarite le dinamiche del decesso sopraggiunto dopo aver dato alla luce due gemelli presso l’ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola.

Stando a quanto si apprende, entrambi i neonati stanno bene ma per la giovane mamma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Ad annunciare la tragica notizia è stato il sindaco di Sonnino, Gianni Carroccia, tramite una nota diffusa sui suoi profili social.

“Con profondo dolore questa mattina la nostra comunità ha appreso dell’improvvisa e tragica scomparsa della nostra giovane concittadina Erica. Maestra stimata e donna dal cuore grande, che aveva scelto di dedicare la propria vita all’educazione, alla crescita e alla guida delle nuove generazioni” – ha scritto il primo cittadino.

“Una giovane Mamma, che aveva appena accolto con amore due splendidi gemellini, strappata troppo presto all’affetto della sua famiglia e di tutta la comunità. Una perdita enorme, che lascia sgomento, tristezza e un vuoto oggi difficile da colmare”.

“In questo momento di grande sofferenza, a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio e la più sentita vicinanza ai familiari. Ci stringiamo con affetto intorno alla sua famiglia, custodendo il ricordo della sua dolcezza, del suo impegno e del prezioso esempio umano e professionale che ha lasciato nella nostra comunità”.

“Proprio per l’immenso dolore e nel profondo rispetto di questo tragico momento, l’Amministrazione Comunale ha deciso di annullare tutti gli eventi civili di spettacolo correlati alle TORCE. Nel rispetto della secolare tradizione si terrà regolarmente il rito della processione, sebbene nel massimo rispetto del lutto cittadino e della vicinanza alla famiglia colpita da questa immensa perdita”.