Festa della Fragola in Campania tra panini, dolci artigianali e concerti: l’ingresso è gratis

Dal 15 al 17 maggio 2026 Parete, in provincia di Caserta, si tinge di rosso con il ritorno della Festa della Fragola. La manifestazione è organizzata dall’associazione La Tenda con il patrocinio del Comune. L’ingresso, così come la partecipazione agli spettacoli, è gratis.

Festa della Fragola a Parete: il programma

L’inaugurazione ufficiale avverrà venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17:00, alla presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Maria Carmela Serluca, all’interno di un convegno dedicato a innovazione e territorio. I visitatori potranno immergersi in un percorso enogastronomico sorprendente: dai grandi classici come il risotto alla fragola e i dolci artigianali, fino a proposte creative come i panini con impasto alla fragola. Sarà inoltre possibile acquistare il prezioso frutto direttamente in cassetta o scegliere le piantine da coltivare nel proprio giardino.

Oltre al gusto, la manifestazione offre un cartellone di eventi pensato per ogni fascia d’età. Il weekend sarà animato dai laboratori per bambini del collettivo Angy’s Bubbles e dalle attesissime Huntrix, mentre l’offerta culinaria della domenica si arricchirà grazie alle collaborazioni con la Salumeria del Seggio e Lelena Burger.

Il versante spettacoli non è da meno: si parte venerdì con il ritmo de La Murga Los Espositos e il dj set di Carlo Carità (Angels of Love), per proseguire sabato con le risate del Risatissima Show (Mariano Bruno, Francesco Albanese, Radio Rocket) e dei Villa Per Bene. Il gran finale di domenica 17 maggio vedrà salire sul palco della Villa Comunale Lil Jolie, che aprirà il concerto dell’icona Cristina D’Avena, chiudendo in bellezza i tre giorni.



