È napoletana la stella della danza: batte tutti in Inghilterra, ora è campionessa del mondo

Napoli continua ad eccellere nel mondo della danza con la vittoria di una giovane ballerina di San Giorgio a Cremano che ha sbaragliato la concorrenza durante la prestigiosa gara The Open Worlds, conquistando il titolo di campionessa del mondo.

Danza, è di San Giorgio la campionessa del mondo: batte tutti

Si chiama Martina la giovanissima atleta sangiorgese che ha incantato pubblico e giuria durante la competizione di livello internazionale che si è tenuta in Inghilterra, aggiudicandosi il primo posto del podio mondiale.

A renderlo noto è il consigliere regionale ed ex sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno che, attraverso i social, a nome dell’intera cittadinanza ha voluto celebrare il traguardo raggiunto dalla talentuosa ballerina.

“È campana, di San Giorgio a Cremano, la campionessa della prestigiosa competizione di danza. Complimenti a Martina Cozzolino, giovanissima atleta di San Giorgio a Cremano, che insieme a Nicolò Leli ha conquistato il podio di The Open Worlds, una delle competizioni più prestigiose della danza sportiva mondiale” – ha spiegato Zinno.

“La coppia italiana ha trionfato nella categoria Under 16 nella storica Tower Ballroom di Blackpool, in Inghilterra, considerata il tempio internazionale della danza, battendo atleti provenienti da tutto il mondo. Un risultato straordinario che premia talento, sacrificio, disciplina e il grande lavoro delle famiglie e dei professionisti che accompagnano questi ragazzi nel loro percorso”.

“Lo sport continua ad essere una scuola di vita e successi come questo dimostrano quanto valore abbiano i nostri giovani quando vengono sostenuti e messi nelle condizioni di esprimere il loro talento” – ha concluso.