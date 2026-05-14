Orrore a Napoli, accoltella la moglie in casa con le forbici: colpita al petto, schiena e gamba

Un grave episodio di violenza si è verificato a Napoli dove una donna è stata accoltellata con un paio di forbici dal marito. L’uomo, un 66enne, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Rione Traiano insieme ai militari della sezione operativa della Compagnia di Napoli Bagnoli.

Violenza a Napoli, accoltellata con le forbici dal marito

L’uomo avrebbe ferito la moglie impugnando un paio di forbici, al culmine dell’ennesima lite in famiglia. Ora dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. L’allarme è scattato intorno alle 16:35, quando dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai militari dell’Arma per una donna appena arrivata in ospedale. La vittima, una 65enne, racconta ai Carabinieri di essere stata aggredita dal marito all’interno dell’abitazione.

La discussione sarebbe nata per motivi banali e degenerata rapidamente. L’uomo avrebbe iniziato a insultare la donna con frasi offensive e minacciose, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, andato distrutto durante l’aggressione. Solo in quel momento la vittima si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina.

La 65enne avrebbe tentato di fuggire ma sarebbe stata raggiunta da diversi fendenti: prima al petto, poi altre ferite alla gamba destra e un ulteriore colpo alla schiena. Nonostante le lesioni, la 65enne è riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi l’Ospedale San Paolo, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni.

I Carabinieri giunti nell’appartamento della coppia hanno bloccato il 66enne, trovato disteso sul letto della camera da letto. L’abitazione si presentava completamente a soqquadro, con mobili danneggiati e chiari segni della violenta lite appena consumata. Durante il sopralluogo sono state sequestrate le forbici intrise di sangue.

Dalle prime indagini sarebbe emerso un quadro familiare critico. Negli ultimi mesi, infatti, sia la moglie che il figlio avevano presentato diverse denunce nei confronti dell’uomo, raccontando episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui. Il 66enne arrestato, su disposizione della Procura di Napoli, è stato trasferito presso il carcere di Poggioreale, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.