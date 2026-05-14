Oggi il Giro d’Italia a Napoli, tra Nola e Caivano: tutte le tappe, gli orari e dove vederlo

Napoli è pronta ad accogliere, per il quinto anno consecutivo, il Giro d’Italia: proprio oggi, 14 maggio 2026, prenderà il via la sesta tappa della 109esima edizione che attraverserà diversi territori del Napoletano, tra tappe mozzafiato in diversi orari della giornata.

Giro d’Italia Napoli e provincia: tappe, orari, eventi e diretta

Alle 13.50 si abbasserà la bandierina dello start della Paestum – Napoli, un viaggio di 141 km nella Magna Grecia, tra storia e bellezza, dai templi dell’antica Poseidonia all’abbraccio di piazza del Plebiscito della nuova città, Neapolis. Come per le precedenti edizioni, a promuovere la tappa partenopea è la Città Metropolitana di Napoli, cui quest’anno si è unita la Regione Campania, in particolare a supporto di Paestum e del Salernitano.

Si tratta di un percorso che attraversa il cuore della Campania, unendo arte, paesaggio e umanità. Si parte dall’area archeologica di Paestum, gioiello della Magna Grecia, per seguire la litoranea tra pinete e mare fino a Salerno, risalire verso Vietri e Cava de’ Tirreni, scendere verso Sarno, ed entrare nell’area metropolitana all’altezza di Palma Campania.

Il percorso prosegue verso Nola, città dei Gigli UNESCO e patria di Giordano Bruno, e poi ad anello verso il Nolano, con Cimitile con le sue Basiliche paleocristiane, e borghi ricchi di storia, prima di toccare Pomigliano d’Arco, simbolo del lavoro operaio con lo stabilimento Stellantis. Da qui: Acerra, con Suessula e il Parco Akeru, oggetto di un importante programma di investimento della Città Metropolitana; Afragola dove la Masseria Ferraioli, bene confiscato alla camorra, diventa presidio di legalità; Cardito e il Parco Taglia, polmone verde di 130mila metri quadri, rifugio per famiglie e bambini; Caivano, dove bellezza e voglia di riscatto convivono.

Fino a Napoli, in cui si entra da San Pietro a Patierno, con il suo Museo della Civiltà contadina della Masseria Luce, per terminare la tappa con i corridori che, dopo aver percorso via Marina con la Basilica del Carmine e aver reso omaggio ai bastioni del Maschio Angioino, affronteranno la curva a gomito tra via Acton e lo strappo sul pavè al 4% di via Cesario Console, da cui si sfideranno per tagliare il traguardo con le braccia alzate sotto lo sguardo degli 8 re di Palazzo Reale, nell’abbraccio del colonnato della Basilica di San Francesco di Paola.

Giroland a Napoli e carovana rosa tra le tappe per il Giro d’Italia

Il Giro d’Italia è anche divertimento e intrattenimento. Dalle 13 alle 18 sarà possibile accedere a GiroLand, l’open village allestito in piazza Municipio. Si tratta di un villaggio curato da RCS dedicato ad adulti e bambini in cui potersi immergere e scoprire la storia e i simboli della Corsa Rosa. Tra Garibaldi, il vademecum della Corsa, maglie e bici storiche, ci si potrà fotografare con il Trofeo Senza Fine (quello che viene assegnato al vincitore finale del Giro), si potrà passeggiare tra gli stand e divertirsi con la musica di RTL 102.5. Prevista anche l’esibizione live di artisti locali.

Lungo il percorso del Giro, i corridori saranno preceduti dalla Carovana rosa, il Progetto di intrattenimento itinerante con 46 mezzi e 20 artisti, che distribuisce circa 1,5 milioni di gadget lungo il percorso. In particolare, soste previste a Salerno, precisamente tra piazza della Concordia e il Lungomare Trieste alle ore 13.10 circa, a Sarno in via Matteotti alle 13.55 e a Cardito alle 15.15 in via Donadio.

Tappe e orari

Paestum 13:50 – 14:05;

Foce del Sele 14:10;

Lido di Spineta 14:25;

Torre Picentina 14:35;

Salerno 14:46;

Vietri sul Mare 14:51;

Cava de’ Tirreni 14:57;

Nocera Inferiore 15:06;

Sarno 15:18;

Palma Campania 15:31;

San Paolo Belsito 15:36;

Nola 15:41;

Comiziano 15:47;

Cimitile 15:53;

Brusciano 16:04;

Pomigliano d’Arco 16:09;

Acerra 16:12;

Svincolo Afragola – Cardito 16:20;

Cardito 16:22;

Caivano 16:25;

Frattaminore 16:27;

Frattamaggiore 16:30;

Afragola 16:33;

Red Bull km 16:37;

Casoria 16:38;

Svincolo per Tangenziale Napoli 16:39;

Svincolo con A1 16:43;

Svincolo per Napoli Centro 16:50;

Svincolo per Centro Direzionale 16:56;

Via Reggia di Portici 17:01;

Napoli 17:06.

Come seguire il Giro d’Italia in diretta

L’intera tappa sarà visibile in televisione su Rai 2, Rai Sport HD, Eurosport e Discovery+. In Europa e nel mondo la trasmissione è affidata a vari broadcast internazionali.