Papa Leone già torna nel Napoletano, visita e benedizione del 23 maggio: tutte le tappe

A pochi giorni dalla visita nel centro città, Papa Leone XIV è pronto a tornare nel Napoletano, questa volta per dirigersi ad Acerra portando la sua benedizione e preghiera per la Terra dei Fuochi: questa mattina è stato svelato il programma completo della tappa religiosa che è attesa per il prossimo 23 maggio.

Papa Leone torna nel Napoletano: programma di visita ad Acerra

Nella Sala Biblioteca della Diocesi di Acerra è stato svelato il programma dell’attesissima visita del Pontefice. Dopo le tappe di Pompei e Napoli, infatti, Papa Leone XIV è pronto a ritornare in Campania, per incontrare stavolta i cittadini di Acerra.

L’arrivo del Santo Padre è previsto intorno alle ore 8:45. Anche questa volta giungerà in elicottero allo stadio comunale Arcoleo dove sarà accolto dal vescovo Antonio Di Donna, dal presidente della Regione Campania Roberto Fico e dal sindaco Tito d’Errico.

In auto si dirigerà verso il Duomo passando per via Metauro, via Basento, via Buozzi, corso Resistenza, corso Italia, via Calzolaio, via Verolino e piazza Duomo. All’interno della chiesa incontrerà i vescovi della Campania, i sacerdoti e le famiglie delle vittime di inquinamento ambientale.

Dopo un primo discorso pubblico in Cattedrale, il Pontefice si sposterà in piazza Calipari, a bordo della papamobile, attraversando nuovamente il cuore della città: passerà in via Verolino, via Soriano, via San Francesco d’Assisi, corso Vittorio Emanuele II e via Madonnelle.

Ad attenderlo in piazza saranno i 90 sindaci dei Comuni afferenti alla zona della Terra dei fuochi. Proprio qui il Papa eleverà la sua preghiera contro questa grave e dolorosa piaga del territorio. Alle ore 12:00 circa si preparerà per raggiungere nuovamente lo stadio Arcoleo per salire a bordo dell’elicottero che lo riporterà in Vaticano.