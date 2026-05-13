Giro d’Italia a Napoli, percorso e strade chiuse: tutti i divieti e le info utili
Mag 13, 2026 - Chiara Villani
Il Giro D'Italia a Napoli. Immagine di repertorio
Arriva il Giro d’Italia 2026 a Napoli, la 6^ tappa della competizione ciclistica prevede un percorso che andrà da Paestum alla città partenopea e alcune strade chiuse per permettere il pieno svolgimento della gara.
Il percorso e le strade chiuse a Napoli per il Giro d’Italia 2026
Prende forma il piano per il Giro d’Italia 2026 a Napoli, sono state rese note le strade che saranno chiuse per il percorso intrapreso dai ciclisti che prenderanno parte alla competizione e a questa sesta tappa dell’evento sportivo.
Il Comune di Napoli ha varato il piano traffico che coprirà un ampio arco temporale: in base all’area interessata le limitazioni avranno inizio già da oggi e tutte si concluderanno in modo unanime a cessate esigenze.
L’ordinanza dell’Amministrazione Comunale disciplina la circolazione veicolare e pedonale mirando a garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico nelle aree logistiche dedicate alla manifestazione ciclistica.
Il percorso lungo 141 km inizierà a Paestum e vedrà la volata finale dei gareggianti a Napoli, nella Piazza del Plebiscito. Piazza che appena una settimana fa accoglieva un’affluenza record di fedeli per accogliere la venuta di Papa Leone XIV.
Il percorso della 6^ tappa passo dopo passo
Il tratto interessato è riguarda: la provincia di Salerno
- Paestum
- Foce del Sele, sp. 175
- Lido di Spineta, sp. 175
- Torre Picentina, via Allende
- Salerno, piazza Concordia e Lungomare Trieste
- Vietri sul Mare, sp. 18
- Cava de’ Tirreni, sp. 18 e via 25 Luglio
- Nocera Inferiore, via Castaldo e via Sant’Anna
- Sarno, via Matteotti;
e la provincia di Napoli
- Palma Campania, ex-ss. 367
- San Paolo Belsito, ss. 367
- Nola, via Stella e sp. 81
- Comiziano, via Valeriana e via Roma
- Cimitile, ss. 7bis
- Brusciano, via Cucca
- Pomigliano d’Arco, via Pirozzi e sp. 71
- Acerra, ss. 162
- Svinc. Afragola – Cardito, sp. 419
- Cardito, via Donadio
- Caivano, sp. 1
- Frattaminore, via Sacco e Vanzetti
- Frattamaggiore, via 24 Maggio e via Belvedere
- Afragola, via Sannitica
- Casoria, via Marconi
- Svinc. Tangenziale Napoli, sp. 1
- Svinc. A1, sp. 1
- Svinc. Napoli Centro, ss. 162dir
- Centro Direzionale, via Gianturco
- Reggia di Portici, via Volta e via Marina,
- Napoli, piazza del Plebiscito.
I divieti di transito e di sosta nell’area napoletana
Disposizioni estese al divieto di transito, volto a consentire il passaggio del gruppo di ciclisti che gareggiano, e al divieto di sosta nell’area metropolitana partendo dalla chiusura totale al traffico veicolare e pedonale nelle aree direttamente interessate all’itinerario:
“Dalle ore 14:00 alle 18:30 del 14 maggio: Chiusura totale al traffico veicolare e sospensione degli attraversamenti pedonali lungo tutto il percorso di gara (da via Provinciale di Caserta a Piazza Plebiscito).
Dalle ore 20:30 del 13 maggio alle 21:00 del 14 maggio: Divieto di transito in Piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via R. Filangieri di Candida Gonzaga e Piazza Plebiscito.
Dalle ore 06:30 alle 18:30 del 14 maggio: Chiusura di Galleria Vittoria, via Acton, via Cesario Console e via Giorgio Arcoleo”.
Divieti di sosta e rimozione forzata, invece, per quanto riguarda i mezzi che saranno trovati nei luoghi interessati e che impediranno il pieno svolgimento delle attività previste per la gara ciclistica prevista:
“Per liberare le carreggiate, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata (con sospensione delle strisce blu e delle aree autorizzate).
• Dalle ore 18:00 del 13 maggio alle ore 18:30 del 14 maggio: Su tutto il percorso di gara e in via Chiatamone.
• Dalle ore 18:00 del 13 maggio alle ore 22:30 del 14 maggio: In Piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via S. Lucia (tratto specifico) e Piazza Municipio”.
I possessori di permesso di sosta per i settori sopracitati non sono esentati dai divieti e per questo motivo sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti durante tutta la durata del provvedimento comunale. Mentre i percorsi ciclistici, lungo il tracciato di gara, saranno sospesi dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del 14 maggio.
Interrotte alcune linee EAV nella tratta Cimitile – Baiano
Le sospensioni e le modifiche sul traffico non riguarderanno unicamente il canale delle vetture e dei pedoni ma anche quello di alcune linee di treni, in particolare quello delle linee EAV – Linee Vesuviane: le aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano modificheranno determinati percorsi e fermate per le zone interessate all’evento:
“Il giorno 14 maggio 2026 sarà interrotta la circolazione sulla tratta ferroviaria Cimitile – Baiano dalle ore 15:20 alle ore 16:20 circa. La carovana del Giro d’Italia effettuerà un passaggio sul PL di ‘Via Faibano’ di Cimitile. Pertanto, il treno 81505 delle ore 15:05 da Volla per Baiano sarà limitato a Cimitile e sarà soppresso da Cimitile a Baiano e il treno 81600 delle ore 16:00 da Baiano per Volla avrà origine da Cimitile”.
La linea interessata, dunque, sarà quella EAV Napoli – Baiano. In particolar modo nel tratto delle ultime fermate che vanno da Cimitile a Baiano, e viceversa. Lo stop riguarderà un’unica fascia che va dalle 15:00 alle 16:30 circa.