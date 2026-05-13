Giro d’Italia a Napoli, percorso e strade chiuse: tutti i divieti e le info utili

Arriva il Giro d’Italia 2026 a Napoli, la 6^ tappa della competizione ciclistica prevede un percorso che andrà da Paestum alla città partenopea e alcune strade chiuse per permettere il pieno svolgimento della gara.

Il percorso e le strade chiuse a Napoli per il Giro d’Italia 2026

Prende forma il piano per il Giro d’Italia 2026 a Napoli, sono state rese note le strade che saranno chiuse per il percorso intrapreso dai ciclisti che prenderanno parte alla competizione e a questa sesta tappa dell’evento sportivo.

Il Comune di Napoli ha varato il piano traffico che coprirà un ampio arco temporale: in base all’area interessata le limitazioni avranno inizio già da oggi e tutte si concluderanno in modo unanime a cessate esigenze.

L’ordinanza dell’Amministrazione Comunale disciplina la circolazione veicolare e pedonale mirando a garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico nelle aree logistiche dedicate alla manifestazione ciclistica.



Il percorso lungo 141 km inizierà a Paestum e vedrà la volata finale dei gareggianti a Napoli, nella Piazza del Plebiscito. Piazza che appena una settimana fa accoglieva un’affluenza record di fedeli per accogliere la venuta di Papa Leone XIV.

Il percorso della 6^ tappa passo dopo passo

Il tratto interessato è riguarda: la provincia di Salerno

Paestum

Foce del Sele, sp. 175

Lido di Spineta, sp. 175

Torre Picentina, via Allende

Salerno, piazza Concordia e Lungomare Trieste

Vietri sul Mare, sp. 18

Cava de’ Tirreni, sp. 18 e via 25 Luglio

Nocera Inferiore, via Castaldo e via Sant’Anna

Sarno, via Matteotti;

e la provincia di Napoli

Palma Campania, ex-ss. 367

San Paolo Belsito, ss. 367

Nola, via Stella e sp. 81

Comiziano, via Valeriana e via Roma

Cimitile, ss. 7bis

Brusciano, via Cucca

Pomigliano d’Arco, via Pirozzi e sp. 71

Acerra, ss. 162

Svinc. Afragola – Cardito, sp. 419

Cardito, via Donadio

Caivano, sp. 1

Frattaminore, via Sacco e Vanzetti

Frattamaggiore, via 24 Maggio e via Belvedere

Afragola, via Sannitica

Casoria, via Marconi

Svinc. Tangenziale Napoli, sp. 1

Svinc. A1, sp. 1

Svinc. Napoli Centro, ss. 162dir

Centro Direzionale, via Gianturco

Reggia di Portici, via Volta e via Marina,

Napoli, piazza del Plebiscito.

I divieti di transito e di sosta nell’area napoletana

Disposizioni estese al divieto di transito, volto a consentire il passaggio del gruppo di ciclisti che gareggiano, e al divieto di sosta nell’area metropolitana partendo dalla chiusura totale al traffico veicolare e pedonale nelle aree direttamente interessate all’itinerario:

“Dalle ore 14:00 alle 18:30 del 14 maggio: Chiusura totale al traffico veicolare e sospensione degli attraversamenti pedonali lungo tutto il percorso di gara (da via Provinciale di Caserta a Piazza Plebiscito).

Dalle ore 20:30 del 13 maggio alle 21:00 del 14 maggio: Divieto di transito in Piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via R. Filangieri di Candida Gonzaga e Piazza Plebiscito.

Dalle ore 06:30 alle 18:30 del 14 maggio: Chiusura di Galleria Vittoria, via Acton, via Cesario Console e via Giorgio Arcoleo”.

Divieti di sosta e rimozione forzata, invece, per quanto riguarda i mezzi che saranno trovati nei luoghi interessati e che impediranno il pieno svolgimento delle attività previste per la gara ciclistica prevista:

“Per liberare le carreggiate, sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata (con sospensione delle strisce blu e delle aree autorizzate).

• Dalle ore 18:00 del 13 maggio alle ore 18:30 del 14 maggio: Su tutto il percorso di gara e in via Chiatamone.

• Dalle ore 18:00 del 13 maggio alle ore 22:30 del 14 maggio: In Piazza Trieste e Trento, via San Carlo, via S. Lucia (tratto specifico) e Piazza Municipio”.

I possessori di permesso di sosta per i settori sopracitati non sono esentati dai divieti e per questo motivo sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti durante tutta la durata del provvedimento comunale. Mentre i percorsi ciclistici, lungo il tracciato di gara, saranno sospesi dalle ore 14:00 alle ore 18:30 del 14 maggio.

Interrotte alcune linee EAV nella tratta Cimitile – Baiano

Le sospensioni e le modifiche sul traffico non riguarderanno unicamente il canale delle vetture e dei pedoni ma anche quello di alcune linee di treni, in particolare quello delle linee EAV – Linee Vesuviane: le aziende di trasporto pubblico urbano ed extraurbano modificheranno determinati percorsi e fermate per le zone interessate all’evento:

“Il giorno 14 maggio 2026 sarà interrotta la circolazione sulla tratta ferroviaria Cimitile – Baiano dalle ore 15:20 alle ore 16:20 circa. La carovana del Giro d’Italia effettuerà un passaggio sul PL di ‘Via Faibano’ di Cimitile. Pertanto, il treno 81505 delle ore 15:05 da Volla per Baiano sarà limitato a Cimitile e sarà soppresso da Cimitile a Baiano e il treno 81600 delle ore 16:00 da Baiano per Volla avrà origine da Cimitile”.

La linea interessata, dunque, sarà quella EAV Napoli – Baiano. In particolar modo nel tratto delle ultime fermate che vanno da Cimitile a Baiano, e viceversa. Lo stop riguarderà un’unica fascia che va dalle 15:00 alle 16:30 circa.