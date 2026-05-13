Festa della Mozzarella e della Pizza, 3 giorni di specialità e musica live a ingresso gratis

Dal 5 al 7 giugno 2026 a Casalba, frazione di Macerata Campania, in provincia di Caserta, torna la Festa della Mozzarella e della Pizza, uno degli eventi dedicati alle due prelibatezze del territorio giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è largo De Matteis a partire dalle ore 20:00. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Festa della mozzarella e della pizza 2026 a Macerata Campania

Tre serate dedicate al gusto e al divertimento tra specialità a base di mozzarella e pizza ma anche tante altre prelibatezze. Sarà possibile assaggiare, in particolare, arrosticini e caciocavallo impiccato, tra fiumi di vino e stand di dolci. Tra le novità assolute di quest’anno la degustazione di lumache.

Sarà, dunque, l’occasione per consumare la vera mozzarella casertana ma anche alcuni dei piatti più amati della tradizione. Il tutto in un’atmosfera di festa con musica dal vivo, balli di coppia, latino americano, caraibici e molto altro.

Tra i protagonisti dell’intrattenimento Dj Pino e Lady B, per grandi e piccini sarà poi allestito un vero e proprio luna park con gonfiabili e giostre. Largo De Matteis accoglierà cittadini e visitatori in una location super attrezzata e immersa nel verde, dotata di tutti i comfort.

L’evento, ad ingresso libero e gratuito, è organizzato dalla Parrocchia SS. Maria delle Grazie, con la partecipazione del Comitato Festeggiamenti Casalba.

RIEPILOGO INFO

COSA: Festa della Mozzarella e della Pizza;

QUANDO: dal 5 al 7 giugno 2026, dalle ore 20:00;

DOVE: largo De Matteis, Casalba, Macerata Campania, provincia di Caserta.

Ingresso libero e gratuito.



