Lacrime in Campania per Gerard, il piccolo non ce l’ha fatta: è morto a soli 4 anni

Lacrime a Contursi Terme per il piccolo Gerard, il bambino di soli 4 anni morto per una grave forma di tumore.

Contursi Terme piange Gerard: bambino morto a 4 anni

Il piccolo era arrivato in Italia con la sua famiglia attraverso uno dei tanti viaggi della speranza. Era stato accolto con affetto a Contursi Terme dove si era stabilito definitivamente con la mamma, il papà e la sorellina.

Pochi mesi fa, i genitori avrebbero scoperto la grave forma tumorale che stava colpendo il piccolo, assistito durante la malattia dai medici dell’ospedale Santobono Pausillipon di Napoli. Nel frattempo si è attivata la macchina della solidarietà per il bambino e la sua famiglia, grazie all’aiuto e all’amore dell’intera cittadinanza.

Purtroppo ieri è stata diffusa la notizia che nessuno avrebbe voluto mai ricevere: il piccolo Gerard non ce l’ha fatta. Dalla scoperta della malattia, le sue condizioni si sarebbero aggravate velocemente, fino a causarne il decesso.

Un’altra triste storia che segue di poco quella della dolcissima Alessia, la bambina palermitana di soli 8 anni che si è spenta dopo una lunga battaglia contro il cancro. Alessia si sarebbe ammalata per la prima volta quando aveva pochi anni. Il suo soprannome “guerriera” nasce proprio dalla sua forza di combattere e reagire, pur trovandosi ad affrontare la più grande battaglia ad una età che dovrebbe regalare soltanto spensieratezza e sorrisi, luna park e bambole, non ospedali e flebo.