La tragedia degli italiani alle Maldive, mamma e figlia morte insieme: Giorgia aveva 23 anni

Sono cinque gli italiani morti alle Maldive, durante un’immersione finita in tragedia: tra loro Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, mamma e figlia legate da un drammatico destino.

Italiani morti Maldive: tra loro Monica e Giorgia, mamma e figlia

I cinque, tutti esperti di immersioni, erano partiti a bordo del lussuoso yacht Duke of York per esplorare le grotte subacquee dell’atollo di Vaavu. Al momento non è ancora stata accertata la dinamica dell’incidente ma è probabile che la risalita del gruppo possa essere stata impedita da un problema alla miscela di ossigeno nella bombola, dalle condizioni meteo, da improvvise correnti o la perdita di orientamento in un anfratto della grotta.

A perdere la vita sono stati: Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino, Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Secondo le autorità locali si è trattato del peggior incidente subacqueo nella storia della Repubblica delle Maldive.

Monica Montefalcione aveva 51 anni ed era una professoressa associata in Ecologia all’Università di Genova. La sua passione per il mare – che la vedeva anche a capo di importanti progetti in ambito marino – era condivisa anche dalla figlia Giorgia, 23enne, deceduta insieme alla madre.

Muriel Oddenino si era laureata a Torino per poi proseguire gli studi a Genova e diventare ricercatrice a Bari. Anche lei grande appassionata di immersioni e del mare, si è spenta alle Maldive a soli 31 anni. Aveva la stessa età anche Federico Gualtieri, piemontese, che si era laureato lo scorso marzo proprio con la professoressa Montefalcione.

Infine, con loro, c’era il capobarca Gianluca Benedetti, padovano, che dopo una lunga esperienza in finanza aveva deciso di trasformare il suo hobby in un’attività a tempo pieno.