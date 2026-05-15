Tentano di far cadere i ciclisti al Giro d’Italia, denunciati 2 ragazzi: hanno 20 e 21 anni

Sarebbero stati denunciati due ragazzi di San Vitaliano per il vergognoso episodio che si è verificato durante la tappa Paestum-Napoli del Giro d’Italia: avrebbero tentato di far cadere i ciclisti in corsa invadendo la carreggiata.

Giro d’Italia: denunciati due ragazzi di San Vitaliano

Si tratta di due giovani, rispettivamente di 20 e 21 anni, che avrebbero infastidito gli atleti scatenando la reazione indignata del pubblico. Gli stessi cronisti Rai, in diretta, commentando l’episodio, avevano invitato le autorità a prendere seri provvedimenti.

Poco dopo i ragazzi sono stati identificati dagli agenti del Commissariato di Polizia di Nola. Al momento non è chiaro il motivo che avrebbe spinto i giovani a mettere in atto quel comportamento insensato e pericoloso per i ciclisti. Potrebbe però trattarsi di una semplice bravata, compiuta per lanciare in diretta sui social un contenuto accattivante.

Per fortuna, il giro è proseguito senza alcuna conseguenza. I ciclisti colpiti hanno saputo gestire l’impatto e non è stata registrata nessuna caduta. Soltanto successivamente, in via Cesario Console, proprio poco prima del traguardo, c’è stata una caduta di gruppo, su una strada in salita e in curva. La tappa si è conclusa con uno spettacolare arrivo in Piazza del Plebiscito, tra il calore e l’affetto del pubblico partenopeo.