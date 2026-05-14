Classiche o ripiene, arriva la Festa della Zeppola: dolci, pizze e panini a ingresso gratis

Il 23, 24, 30, 31 maggio e l’1 e 2 giugno 2026 torna la Festa della Zeppola di Montoro, in provincia di Avellino, uno degli eventi gastronomici più attesi in Campania, che come di consueto si terrà presso il Parco del Sole, nella frazione di Sant’Eustachio. L’ingresso è libero e gratuito.

Festa della Zeppola di Montoro 2026: l’ingresso è gratis

Si susseguiranno 6 giornate interamente dedicate all’antica tradizione culinaria montorese, incentrata sulla preparazione delle zeppole, un dolce composto da impasto molle, come quello dei bignè, a cui viene conferita la forma di una ciambellina che poi viene fritta o cotta al forno. Per guarnirla, infine, si utilizza una spolverata di zucchero a velo e tanta crema pasticciera, con un ciuffo di quella al cioccolato.

Nel corso dell’evento sarà possibile perdersi tra i vari stand ed assaporare le buonissime zeppole in tutte le loro varianti: da quelle classiche a quelle con Nutella o crema, fritte o al forno, senza tralasciare quelle senza glutine ma ugualmente gustose.

Tante prelibatezze dolci ma anche specialità salate: cittadini e visitatori potranno, infatti, deliziarsi con panini con salsiccia alla brace, pizze cotte a legna, oltre a bibite e vino locale. Il tutto in un’atmosfera di divertimento e allegria con musica live e balli.

Festa della Zeppola di Montoro: il menù

Gli stand, per l’intera durata della kermesse, apriranno alle ore 19:30 e sforneranno sul posto tutte le prelibatezze del menù: zeppole fritte, zeppole fritte con crema, zeppole fritte con nutella, zeppole senza glutine, pizze cotte a legna di varie specialità, panino con porchetta e patatine, panino con salsiccia e porcini, panino con salsiccia e melenzane sott’olio o patatine, caciocavallo impiccato (semplice, con salsa di tartufo nero o con pesto di pomodorini secchi e peperoncino), patatine anche senza glutine, bibite e acqua, vino Doc irpino.



