Come scegliere correttamente il paraurti anteriore e posteriore dell’auto

La plastica sull’auto è ciò che si danneggia più frequentemente a causa di parcheggi imprudenti, incidenti stradali o altri fattori esterni. Anche nel tempo il rivestimento protettivo si opacizza, cambia colore e accumula graffi di varia profondità. I paraurti anteriore e posteriore sono i componenti che subiscono i danni più spesso, poiché assorbono continuamente piccoli urti durante la guida. In caso di incidente stradale, questo elemento di solito si rompe, assorbendo la forza dell’impatto. In tali situazioni è necessaria la sostituzione completa, a volte la riparazione. È possibile ordinare il paraurti per la propria auto su Welldoneparts , dove la consegna rapida in tutta l’UE consente di risparmiare tempo.

È possibile guidare con un paraurti danneggiato o senza?

I difetti minori che non influiscono sulla guida e sulla funzionalità del veicolo non sono considerati un’infrazione. Tuttavia, è consigliabile rivolgersi a un centro assistenza per la riparazione.

Guidare a lungo senza paraurti è vietato e può comportare una multa, anche se nella maggior parte dei casi le forze dell’ordine mostrano una certa tolleranza per un utilizzo temporaneo del veicolo. L’assenza del paraurti incide inoltre sulla sicurezza, poiché questo elemento attenua le conseguenze di un urto. Trascurare la riparazione può quindi portare a problemi ben più seri, anche in un incidente a bassa velocità.

Quando sostituire il paraurti anteriore e posteriore?

Il paraurti deve essere sostituito solo in presenza di danni critici:

deformazione del componente che influisce sulla guida del veicolo;

crepe che hanno compromesso l’integrità del componente;

altri difetti che hanno causato il danneggiamento dei supporti o dei punti di fissaggio degli elementi del modulo paraurti.

In alcuni casi i proprietari sostituiscono il paraurti a scopo di tuning, per migliorare l’aspetto estetico o la funzionalità dell’auto.

Come scegliere il paraurti anteriore per l’auto?

È preferibile cercare i nuovi componenti in negozi specializzati, dove è possibile acquistare ricambi originali. Su welldoneparts.com è disponibile un comodo filtro di ricerca che consente di individuare rapidamente le opzioni disponibili per il proprio veicolo. Tenere tuttavia conto di alcuni importanti criteri nella scelta del paraurti anteriore:

Originalità — è preferibile acquistare un componente originale, poiché il paraurti svolge la funzione di protezione degli elementi del modulo dagli agenti esterni e dai danni. È possibile considerare anche ricambi usati, ma in buono stato e privi di difetti rilevanti.

Compatibilità — è preferibile cercare tramite codice VIN, per trovare il componente adatto alla specifica versione del veicolo. A seconda dell’anno di produzione o dell’edizione limitata, i paraurti possono differire strutturalmente anche all’interno della gamma dello stesso produttore.

Dimensioni — il paraurti deve installarsi perfettamente al posto di quello originale, senza spazi vuoti o deformazioni degli elementi esistenti.

Fissaggi — tutti gli elementi devono fissarsi correttamente, senza rumori anomali né deformazioni durante la marcia.

Caratteristiche del modulo — illuminazione aggiuntiva, sensori, telecamere e altri elementi devono essere considerati in anticipo. Alcuni paraurti non prevedono di serie gli alloggiamenti per tali optional.

Il paraurti originale di fabbrica o quello attualmente installato sull’auto può servire come riferimento durante la selezione. È opportuno confrontare i punti chiave e, se necessario, consultare gli specialisti del negozio riguardo a eventuali miglioramenti o modifiche. Questo consentirà di evitare problemi durante il montaggio e costi aggiuntivi per la restituzione del prodotto acquistato nel caso in cui il paraurti non risulti compatibile.

Criteri per la scelta del paraurti posteriore

Il paraurti per la parte posteriore dell’auto si seleziona in modo analogo a quello anteriore, ma in questo caso occorre tenere conto di specifiche caratteristiche costruttive. È necessario verificare la presenza e il tipo di alloggiamento per il gancio traino. La maggior parte dei paraurti dispone di aperture per lo scarico, che devono essere considerate anch’esse, soprattutto in presenza di elementi tuning.

Illuminazione, sensori e telecamere devono essere posizionati correttamente e garantire un funzionamento ottimale nel rispetto degli standard. Se il paraurti anteriore è funzionalmente più importante per il comfort del conducente, quello posteriore è un riferimento visivo per i veicoli che seguono. Tra le opzioni disponibili, è preferibile cercare componenti nuovi standardizzati provenienti dal produttore ufficiale. I prodotti alternativi possono essere presi in considerazione, ma prestando attenzione ai dettagli, alla qualità e all’affidabilità dei materiali.