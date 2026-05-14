Il mare della Campania è spettacolare, le Bandiere Blu 2026 sono 20: le spiagge da sogno
Mag 14, 2026 - Veronica Ronza
Bandiere Blu Campania - Credits: Scrajo Mare
Sono 257 i Comuni insigniti del riconoscimento di Bandiere Blu 2026: 11 in più rispetto allo scorso anno con alcune new entry (non afferenti alla Campania) e la non riconferma di 3 arenili. Resta dunque invariato il numero delle spiagge da sogno della nostra Regione che, con 20 Bandiere, continua ad attestarsi tra quelle dal mare più bello d’Italia.
Bandiere Blu 2026: le spiagge da sogno in Campania
La cerimonia di presentazione delle nuove Bandiere da parte della Fee, Foundation for Environmental Education, si è tenuta questa mattina. A guidare la classifica è la Liguria con 35 riconoscimenti, seguita da Puglia e Calabria con 27 località. Campania e Toscana raggiungono quota 20 Bandiere, 17 e 16 per Sardegna e Sicilia.
Le nuove Bandiere Blu 2026 sono state assegnate alle seguenti spiagge: Amendolara, Montegiordano, Falerna, Locri, Rimini, Andora, Taggia, Limone sul Garda, Morciano di Leuca, Tricase, Teulada, Ispica, Lipari e Monte Argentario. A perdere il riconoscimento, invece, tre località: San Felice Circeo, Patù e Castrignano del Capo.
Tutte le Bandiere Blu 2026 in Campania: l’elenco
CASERTA
Cellole – Baia Felice, Baia Domizia Sud.
NAPOLI
- Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene;
- Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo;
- Piano di Sorrento – Marina di Cassano;
- Vico Equense – Scoglio dei Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando;
- Anacapri – Faro Punta Carena, Gradola (Grotta Azzurra).
SALERNO
- Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito;
- Agropoli – Torre San Marco, Trentova, Spiaggia Libera Porto, Lungomare San Marco, Licina;
- Castellabate – Lago Tresino, Marina Piccola, Pozzillo – San Marco, Punta Inferno, Baia Ogliastro;
- Montecorice – San Nicola, Baia Arena, Spiaggia Agnone, Spiaggia Capitello;
- San Mauro Cilento – Mezzatorre;
- Pollica – Acciaroli, Pioppi;
- Casal Velino – Lungomare-Isola, Torre Dominella;
- Ascea – Piana di Velia, Torre del Telegrafo, Marina di Ascea;
- Pisciotta – Ficaiola/ Torraca/ Gabella, Pietracciaio/ Fosso della Marina/ Marina Acquabianca;
- Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia e Baia del Buon Dormire;
- Camerota – Cala finocchiara, San Domenico – Lentiscelle;
- Ispani – Capitello;
- Vibonati – Torre Villammare, Santa Maria Le Piane, Oliveto;
- Sapri – Lungomare San Giorgio, Cammarelle.