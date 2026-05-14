Il mare della Campania è spettacolare, le Bandiere Blu 2026 sono 20: le spiagge da sogno

Sono 257 i Comuni insigniti del riconoscimento di Bandiere Blu 2026: 11 in più rispetto allo scorso anno con alcune new entry (non afferenti alla Campania) e la non riconferma di 3 arenili. Resta dunque invariato il numero delle spiagge da sogno della nostra Regione che, con 20 Bandiere, continua ad attestarsi tra quelle dal mare più bello d’Italia.

Bandiere Blu 2026: le spiagge da sogno in Campania

La cerimonia di presentazione delle nuove Bandiere da parte della Fee, Foundation for Environmental Education, si è tenuta questa mattina. A guidare la classifica è la Liguria con 35 riconoscimenti, seguita da Puglia e Calabria con 27 località. Campania e Toscana raggiungono quota 20 Bandiere, 17 e 16 per Sardegna e Sicilia.

Le nuove Bandiere Blu 2026 sono state assegnate alle seguenti spiagge: Amendolara, Montegiordano, Falerna, Locri, Rimini, Andora, Taggia, Limone sul Garda, Morciano di Leuca, Tricase, Teulada, Ispica, Lipari e Monte Argentario. A perdere il riconoscimento, invece, tre località: San Felice Circeo, Patù e Castrignano del Capo.

Tutte le Bandiere Blu 2026 in Campania: l’elenco

CASERTA

Cellole – Baia Felice, Baia Domizia Sud.

NAPOLI

Massa Lubrense – Recommone/Marina del Cantone, Marina di Puolo, Baia delle Sirene;

Sorrento – Riviera di Massa, San Francesco, Tonnarella, Puolo;

Piano di Sorrento – Marina di Cassano;

Vico Equense – Scoglio dei Tre Fratelli – Bikini, Scrajo Mare, Capo la Gala, Marina di Seiano Ovest Porto, Marina di Vico, Punta Orlando;

Anacapri – Faro Punta Carena, Gradola (Grotta Azzurra).

SALERNO